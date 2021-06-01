Altapress.ru запускает голосование, чтобы выбрать самую красивую девушку сельского хозяйства края. Наше жюри отобрало четыре финалистки проекта «Мисс Агро — 2021», одна из которых и станет победительницей. Голосование продлится до 18.00 4 июня.

Кто вышел в финал

1. Алена Нечаева

Она — главным агроном филиала «Госсорткомиссии» по Алтайскому краю и аспирантка Алтайского государственного аграрного университета.

Участница проекта «Мисс Агро — 2021» Алена Нечаева. Фото предоставлено участницей «Больше всего в моей работе мне нравится находиться на природе и наблюдать за тем, как из маленького зернышка растет и развивается будущий урожай. Приятно осознавать, что принимаешь участие в отборе сортов, которые в дальнейшем будут обеспечивать продовольственную безопасность России», — написала она о себе.

2. Надежда Маркова

Надежда родилась в селе Шахи Павловского района. В 2015 году окончила Алтайский государственный аграрный университет в 2015 году по специальности «Зоотехния».

«Сельское хозяйство и безграничная любовь к животным меня интересуют с детства, и вопросов о поступлении по какому направлению не было. Учеба была в радость, и я решила пройти обучение еще по одной специальности «Технология переработки с/х продукции», — написала о себе Надежда.

Надежда Маркова , участница проекта «Мисс Агро — 2021». Фото предоставлено участницей. Надежда Маркова , участница проекта «Мисс Агро — 2021». Фото предоставлено участницей. Надежда Маркова , участница проекта «Мисс Агро — 2021». Фото предоставлено участницей.

Свою трудовую деятельность девушка начала научным сотрудником Института пантового оленеводства, затем перешла на племпредприятие «Барнаульское».

«В настоящее время работаю в группе компании «Киприно», занимающейся производством и переработкой молока, главным зоотехником. Люблю свое дело, которым горжусь, и ничуточки не жалею о выбранном пути», — рассказала о себе Надежда.

3. Наталья Роут

Наталья Роут родом из Павловска. Окончила Алтайский государственный аграрный университет и вот уже 10 лет помогает сельскому хозяйству, работая в отраслевом министерстве.

Ее главная вотчина — бухгалтерия.

«Развитие сельского хозяйства региона — наша основная задача. Меня всегда вдохновляют алтайские бескрайние поля, богатая природа, люди, труд наших крестьян», — написала Наталья.

Наталья Роут , участница проекта «Мисс Агро — 2021». Фото предоставлено участницей. Наталья Роут , участница проекта «Мисс Агро». Фото предоставлено участницей Наталья Роут , участница проекта «Мисс Агро». Фото предоставлено участницей

4. Виктория Зимина

Девушка родилась в маленьком поселке Циберманово Суетского района, поэтому про сельское хозяйство знаю не понаслышке. Потом поступила в Алтайский государственный аграрный университет.

Так совпало, что, когда она училась на первом курсе, ее поселок «закрыли», и родителям пришлось купить дом в соседнем селе и переехать поближе к школе, где училась сестра Виктории.

Теперь девушка дипломированный специалист по направлению «Финансы и кредит». В 2020 году она окончила магистратуру.

Виктория Зимина , участница проекта «Мисс Агро». Фото предоставлено участницей Виктория Зимина , участница проекта «Мисс Агро». Фото предоставлено участницей Виктория Зимина , участница проекта «Мисс Агро». Фото предоставлено участницей

«Моя работа мне нравится, она требует вдумчивого подхода, терпения и внимания. Многое из того, чему нас учили в университете, применимо на практике. Провожу анализ эффективности деятельности сельхозорганизаций по итогам года, осуществляю ежеквартальный мониторинг инвестиций в основной капитал. Самое приятное в работе — когда она сделана добротно и востребована», — написала Виктория.

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Что ждет победительницу

«Мисс Агро — 2021» мы обещаем сделать еще краше. В Барнауле победительницу ожидает стильное преображение, шикарный макияж, прическа, наряды и профессиональная фотосессия.

Партнер проекта — санаторий «Сосновый бор» подготовил для нее специальный подарок — это тур выходного дня на двоих с проживанием в доме купца Платонова.

Санаторий «Сосновый бор». altapress.ru Санаторий «Сосновый бор». altapress.ru

Имя самой красивой представительницы сельского хозяйства Алтайского края все смогут узнать 22 июня. В этот день выйдет спецвыпуск «Свободного курса», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы о ней и расскажем.