Нарушаем самоизоляцию: на Алтае проснулись бурундуки и медведи

В Алтайском заповеднике сфотографировали первого проснувшегося бурундука и заметили на снегу свежие отпечатки лап медведя. А следом и самого медведя — стремительно убегающего в лес.

Сотрудник заповедника Сергей Усик сначала сфотографировал бурундука, а после заметил следы медвежьих лап и проверил фотоловушки. Камеры установили первое в 2020 году появление медведя перед фотоловушкой — 25 марта. Это взрослый медведь, скорее всего самец.

«Утром, когда снимал бурундука, подумалось, ну вот если полосатик проснулся, то значит и сосед по берлоге выполз и „пробку вышиб“. На подходе к солонцу предчувствия оправдались следом на снегу. Сковырнул кочку и оставил четкий отпечаток грязной лапы», — рассказывает Сергей Усик.

Ранее в Алтайском заповеднике сфотографировали рыжего марала, купающегося в горном озере.