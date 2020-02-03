«Нас даже не проверили»: студентка из Барнаула рассказала, как вернулась в Россию из-за коронавируса

Софья родилась в Барнауле, но с сентября прошлого года жила в Китае — поступила туда на учебу. В конце января она вернулась в Россию на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Ее самолет приземлился в Екатеринбурге. По словам девушки, здоровье пассажиров на выходе никто не проверял. При этом в самом Китае люди уже паникуют, а улицы городов пустеют.

Софья рассказала, что история с коронавирусом первое время казалась ей безобидной и преувеличенной в СМИ. Но потом она поняла, что сильно недооценила ситуацию.

С 9 января по 24 февраля в Сианьском нефтехимическом университете, где учится девушка, идут зимние каникулы. Неделю в конце января она отдыхала в Пекине. А когда вернулась в Сиань, была неприятно удивлена.

Софья,

студентка Сианьского нефтехимического университета:

Пустые улицы, закрытые кафе и рестораны, местные чифаньки (кафе, от китайского «чи фань» — «есть» — прим. ред.), пустые полки в магазинах и отсутствие защитных масок в аптеках — вот что я увидела в Сиане. Жутковато. Да ещё и люди очень паникуют, боятся даже из дома выходить. Все стало ещё хуже, когда в моем общежитии ввели что-то вроде контрольно-пропускного режима с выходом только по паспортам и обязательным измерением температуры при входе и выходе. В конце концов нас просто перестали выпускать куда-либо, объявили карантин. Страшное дело!

По словам девушки, в провинции Шэньси, где находится Сиань, не более 70 зараженных. Но так как она граничит с провинцией Хубей (а именно там, в городе Ухань, произошла вспышка короновируса), есть большой риск, что людей в Сиане изолируют от остальной части страны, запретят выезд и въезд.

Софья,

студентка Сианьского нефтехимического университета:

Думаю, мне очень повезло выехать из Китая пока не стало слишком поздно. Нужно отдать должное китайскому правительству, которое предпринимает очень быстрые и чёткие решения по борьбе с вирусом, честно ведёт статистику заражённых, умерших и выздоровевших.

Девушка рассказала, что при вылете из Китая пассажиров самолета проверяли: они подписывали бумаги о том, что не контактировали в последние 15 дней с людьми из Ухани и что у них нет симптомов коронавируса (кашля, температуры и других), на выходе из аэропорта измеряли температуру.

В Екатеринбурге же никаких проверок не было: только попросили заполнить маленький бланк для пребывающих из Китая, указать контактные данные и место жительства в России.

По словам Софьи, многие пассажиры ее самолета из Екатеринбурга сразу полетели в Москву.