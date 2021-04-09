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Жизнь

«Нас просто выживают»: в алтайской глубинке разгорелся конфликт из-за жилья времен СССР и почти бездомных пенсионеров

Около 60 жителей двух сел Змеиногорского района готовят видеообращение к президенту. Три месяца они безрезультатно пытаются договориться с местным СПК «Колхоз им. Шумакова». Люди утверждают: предприятие в одностороннем порядке в разы подняло стоимость арены служебного жилья, которое они получили еще в советское время. Теперь за старенькие квартиры ветераны труда и заслуженные педагоги вынуждены платить большие деньги, иначе пойдут на улицу.

Колхозные дома в Змеиногорском районе.
Колхозные дома в Змеиногорском районе.
altapress.ru

Как досталось служебное жилье

Пенсионер Владимир Козырев в Барановке Змеиногорского района живет почти 40 лет. Свой первый день в селе помнит как сейчас: 31 августа 1972 года, школа, линейка — и он, молодой педагог, только что приехавший на новое место.

В конторе местного колхоза имени Шумакова его встретили радушно. Предложили сначала двушку в только что построенном для новоселов доме. Потом руководитель хозяйства задумался: все-таки педагог с семьей, жена вот-вот должна приехать — и отдал трешку.

Так Владимир Козырев в ней и прожил всю жизнь, даже не подумав, что когда-нибудь может оказаться без крыши над головой.

Колхозные дома в Змеиногорском районе.
Колхозные дома в Змеиногорском районе.
altapress.ru

До 90-х о статусе этого жилья особо никто не думал — как-никак все было общее. С приходом капитализма с арендаторов — работяг, пенсионеров и учителей — начали брать деньги. Плата была небольшая и вполне подъемная: 10 рублей за квадратный метр жилья в месяц.

Из краевого бюджета учителям компенсировали плату за коммунальные услуги. Всех все устраивало до поры до времени.

Тучи над Барановкой и Гальцовкой, где еще осталось служебное жилье колхоза, начали сгущаться в начале 2021 года. В январе как гром среди ясного неба — уведомления, в которых черным по белому написано: платите больше.

Колхозные дома в Змеиногорском районе.
Колхозные дома в Змеиногорском районе.
altapress.ru

Владимир Козырев утверждает: для сотрудников СПК плата не изменилась. Для семей, в которых кто-то из членов не трудится в хозяйстве, стоимость аренды увеличилась с 10 до 20 рублей за «квадрат». Те, кто в настоящее время кто не связан с предприятием, оказались должны вместо 10 рублей сразу сотню за «квадрат».

Так у Владимира Козырева стоимость аренды старенькой квартиры махом возросла с одной до пяти тысяч рублей.

Пенсионер утверждает, что ему еще повезло: пенсия выше средней, жена, заслуженный педагог, по сравнению с остальными тоже нормально получает.

«Но ведь в Барановке есть люди, у которых пенсия по 8−9 тыс. рублей. И как им жить, когда за аренду квартиры надо отдать 5 тыс. Нас же просто выживают», — возмущается мужчина.

В тяжелом положении оказался пенсионер, ветеран труда Георгий Николаев. Родному колхозу он отдал 34 года своей жизни, теперь в этом же колхозе ему заявляют: «Плати или проваливай».

Колхозные дома в Змеиногорском районе.
Колхозные дома в Змеиногорском районе.
altapress.ru

Сын пенсионера Андрей говорит, что в служебное жилье отец переехал в 2012 году. Тогда в небольшой квартире Андрей сделал ремонт: заменил окна, батареи, чтобы престарелому человеку было как можно комфортнее.

Что теперь делать, не понятно. Переезжать в дом к сыну пенсионер не хочет, чтобы не мешать, но и платить за аренду жилья по 4 тыс. рублей в месяц плюс коммунальные в силу ограниченных возможностей не может.

Ситуация по сути безвыходная.

Из дома, где ещё живет Георгий Николаев, за последний месяц съехало две семьи — не потянули плату.

Почему возник конфликт

На этот счет у селян, оказавшихся на грани выселения, есть только одна версия — земля. По словам Владимира Козырева, еще весной прошлого года в Гольцовке и Барановке развернулась нехилая борьба за паевые участки, которые есть практически у всех местных жителей.

Посевная кампания.
Посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Претендентом на лакомые кусочки стал один из местных фермеров, который готов был предложить плату значительно выше, чем в СПК.

Это обстоятельство руководителю колхоза имени Шумакова Сергею Горбовому оказалось не по нраву, утверждают люди. И началось.

Сам председатель с этим категорически не согласен. По его словам, вопрос с земельными участками действительно возникал, но с квартирами он никак не связан.

«Земельные доли — это имущество, которым каждый человек имеет право распоряжаться. Когда жители стали передавать паи по доверенности, мы пригласили нотариуса, который объяснил, какие последствия могут быть у таких сделок. Некоторые пайщики доверенности отозвали», — пояснил Горбовой.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Какова позиция колхоза

Горбовой утверждает: решение о поднятии стоимости арены принимал не он лично, а правление. Из 17 членов за повышение проголосовали почти все.

Причина одна — содержание около 300 квартир ежегодно обходится предприятию в 6 млн рублей, из которых на аренде с трудом удается собирать 2 млн. А значит, с имеющимся убытком надо что-то делать.

Установленную арендную ставку — 100 рублей за «квадрат» — Сергей Горбовой считает вполне приемлемой и заверяет: тех, кому действительно сложно платить, не много — порядка 10−15 человек. В каждом конкретном случае председатель СПК обещает разбираться индивидуально.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

А вот жильцов, которые продолжают занимать служебные квартиры, отказываются заключать договоры и не платят по новой таксе, хозяйство будет выселять. Первым на выход может пойти главный смутьян — пенсионер Владимир Козырев. На очереди еще несколько человек.

«Козырев в суде открыто заявил, что будет портить колхозу кровь. Как нам после этого к нему относиться?» — говорит Горбовой.

Как проходит заседание

Противостояние Владимира Козырева и СПК с марта нынешнего года рассматривает суд в Змеиногорске.

Пенсионер утверждает: предприятие в одностороннем порядке, без обоснования подняло цены на жилье, и полагает, что это было сделано неправомерно. Сколько в среднем стоит аренда служебного жилья в Змеиногорском районе и в целом в Алтайском крае, досконально не известно.

По крайней мере, ни в администрации муниципалитета, ни в правительстве региона Козыреву такой информации не предоставили. В таком случае возникает вопрос: как считать?

Судебные иски. Суд. Документы.
Судебные иски. Суд. Документы.
Pixabay.com

Юрист предприятия в свою очередь на суде заявляет, что жилье совсем не служебное, а коммерческое, должно приносить прибыль, и стоимость его даже не 100 рублей за «квадрат», а все 200. Это значит, что пенсионерам еще была сделана скидка.

Каков же на самом деле статус оставшихся с советских времен квартир и за сколько их надо сдавать, суд вновь будет разбираться 30 апреля.

Обе стороны противостояния готовы отстаивать свою правду до конца.

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