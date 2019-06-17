Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июня 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

NASA хочет отправить на Марс отважного юмориста

Американские специалисты сообщили о намерении найти юмориста, который отправится на Марс вместе с профессиональными астронавтами. В его обязанности будет входить поддержание высокого морального духа команды.

"Оно". Клоун.
"Оно". Клоун.
Скрин с фильма.

Космическое агентство США NASA планирует начать реализацию марсианской пилотируемой миссии в 2030 году или чуть позже. До старта миссии осталось еще достаточно времени, но американские эксперты уже сейчас задумались о формировании команды.

Антрополог из Университета Флориды поддержал желание NASA в поисках комика, считая, что в сложных ситуациях оптимизм может стать настоящим спасением для астронавтов.

Американцам предстоит преодолеть далекий путь и справится с многими трудностями на Красной планете, пишет портал «Городэй».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость