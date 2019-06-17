NASA хочет отправить на Марс отважного юмориста

Космическое агентство США NASA планирует начать реализацию марсианской пилотируемой миссии в 2030 году или чуть позже. До старта миссии осталось еще достаточно времени, но американские эксперты уже сейчас задумались о формировании команды.
Антрополог из Университета Флориды поддержал желание NASA в поисках комика, считая, что в сложных ситуациях оптимизм может стать настоящим спасением для астронавтов.
Американцам предстоит преодолеть далекий путь и справится с многими трудностями на Красной планете, пишет портал «Городэй».