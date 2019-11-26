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Жизнь

NASA назвало даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом

Даты возможного столкновения Земли с астероидом Апофис назвали в NASA, пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на Daily Star.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Впервые астрономы обнаружили это небесное тело в 2004 году. В то время они опасались, что Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году.

Эксперты подкорректировали расчеты и назвали 10 новых дат возможного столкновения.

По мнению ученых, катастрофа может произойти 12 апреля 2060 года, 11 апреля 2065 года, 12 апреля 2068 года, 10 октября 2068 года, 13 апреля 2076 года, 13 апреля 2077 года, 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года, 13 апреля 2091 года и 14 апреля 2103 года.

В NASA отметили, что в эти даты астероид будет пролетать мимо Земли со скоростью около 21 060 км/ч.

Диаметр Апофиса составляет 325 метров, а масса — 280 миллионов тонн. Это небесное тело считают опасным из-за огромного размера и близости к Земле.

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