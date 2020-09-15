НАСА обнаружило в космосе летящий на огромной скорости загадочный объект

Ученые проводили сканирование неба, чтобы отыскать астероиды, которые могут составлять потенциальную угрозу для Земли и заметили объект, летящий через космос. Они предположили, что это может быть комета.
Астроном Джим Скотти, который принимал участие в специальном проекте Spacewatch, заявил, что подобного ученые раньше не видели.
Ученые попытались измерить Х-образный объект. Удалось установить, что структура имеет ширину свыше 1500 миль. Эрик Деллумс рассказал о том, что скорее всего, это комета необычной формы, которая на огромной скорости проносится через космические просторы. Хотя она не похожа ни на одну из комет, которые раньше видели ученые.
Странный объект имеет очень длинный и узкий хвост. За ним будут наблюдать и дальше. На данный момент нет никаких даже предположений относительно происхождения объекта.