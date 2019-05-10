NASA ответит, почему по МКС «гуляет» запах спирта

Россия обратилась к NASA с вопросами и замечаниями из-за выброса в атмосферу МКС изопропилового спирта после того, как со станцией состыковался корабль Dragon-2.

Руководитель Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что российская сторона задает все вопросы по работе частных американских космических кораблей через посредника в лице NASA, а не непосредственно компании SpaceX, пишут РИА Новости. По словам Власова, американские партнеры понимают, что «им придется отвечать на вопросы международных партнеров» при работе на МКС, пишет РБК.

Ранее источник агентства в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что после прибытия Dragon-2 на МКС анализатор воздуха показал, что в атмосфере станции повышено содержание изопропилового спирта. Его концентрация составила около 6 мг на куб. м. После того, как экипаж включил систему очистки воздуха, она снизилась до 2 мг на куб. м.

Космический корабль Dragon-2 компании SpaceX был запущен с мыса Канаверал во Флориде 2 марта. А 3 марта корабль успешно состыковался с МКС. В тот же день на российском сегменте станции сработал сигнал тревоги.

Центр управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне пояснил, что сирена могла сработать из-за изменений в конфигурации станции. Специалисты дали экипажу указание воспринимать сигнал тревоги как ложный