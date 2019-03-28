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Жизнь

NASA попросили Россию отложить пилотируемый запуск «Союза» к МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции, запланированный на 6 июля, могут отложить на две недели по просьбе NASA. Также США просит продлить его полет на два месяца — с декабря 2019 года до февраля 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

Пилотируемый космический корабль "Союз".
Пилотируемый космический корабль "Союз".
Открытые источники в Интернете (СС0)

Если Россия выполнит просьбу, это позволит американцам обеспечить присутствие на станции не одного, а трех астронавтов. Таким образом NASA желает подстраховаться на случай задержек в испытаниях новых пилотируемых кораблей.

Старт корабля «Союз МС-13» произойдет с космодрома Байконур. В его экипаж войдут российский космонавт Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

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