Что за созвездие Северной Короны
На небе есть прекрасное созвездие-«диадема» Северная Корона. Оно находится на расстоянии 3 тыс. световых лет от Земли и состоит из семи главных звезд, вокруг пяти из них вращаются планеты.
Где лучше всего следить за Северной Короной
Маленькое созвездие Северной Короны находится между созвездиями Геркулеса и Волопаса. Также неподалеку есть Змея.
NASA показало, как точно это выглядит:
Что за звезда Т Северной Короны, в которой произойдет вспышка
Каждая звезда называется так: сначала идет буква греческого алфавита, а после — название созвездия, в котором она находится. Имя звезде дают по ее главенству в созвездии. Например, у Северной Короны есть альфа Северной Короны, бета Северной Короны и так далее.
Нас интересует тау Северной Короны (буква Т). Именно там и произойдет вспышка. Это одна из самых слабых звезд с собственным именем — Blaze Star или Полыхающая звезда.
Если быть точным, тау Северной Короны — это система красного гиганта и белого карлика. Довольно обычное явление, называемое «Новой звездой».
Что такое «Новая звезда»
Это система из двух звезд, красного гиганта и белого карлика. Когда умирает белый карлик, он «подворовывет» у красного гиганта его внешние распухшие рыхлые слои, которые сам гигант едва ли контролирует.
Вещество, перетекающее от гиганта к карлику, закручивается вокруг последнего, образуя аккреционный диск. Оно накапливается там до тех пор, пока не начнутся термоядерные реакции на линии соприкосновения поверхности карлика и аккреционного диска. И тогда происходит мощная вспышка, похожа на рождение той самой новой звезды. Карлик будет светиться ярче обычного в сотни тысяч раз.
Такое «перерождение» будет длиться до тех пор, пока не умрет красный гигант. Но вспышки по меркам Земли происходят довольно редко — раз в тысячи лет.
Здесь мы и подходим к вопросу о Тау Северной Короны. Делом в том, что повторная вспышка между карликом и гигантом этой системы прошла всего спустя 80 лет. Впервые ее увидели в 1866. Затем в 1946.
Что говорят астрономы
NASA сообщает, что за пару лет до вспышки в 1946 году астрономы фиксировали устойчивый рост суммарной яркости с последующим ослаблением блеска и небольшим провалом ниже средней яркости перед вспышкой.
Именно это произошло в 2015 году. Тогда NASA зафиксировали рост суммарной светимости Т Северной Короны. Ожидается, что скоро мы сможем увидеть на небе «Новую звезду».
Когда мы увидим вспышку Полыхающей звезды
NASA сообщает, что за явление нужно ждать с февраля по сентябрь 2024 года. Хорошие новости в том, что созвездие Северной Короны на российском небе замечательно видно.
Тем временем редкая, сильнейшая и затяжная магнитная буря врезала по россиянам.
Самое важное - в нашем Telegram-канале