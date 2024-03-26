На небе с марта по сентябрь 2024 года ждут вспышку в созвездии Северной Короны. Последний раз это происходило 80 лет назад. При этом NASA сообщает , что в норме это происходит раз в пять тысяч лет. Altapress.ru объясняет, когда произойдет вспышка в созвездии Северной Короны, как выглядит созвездие и при чем тут Полыхающая звезда.

Что за созвездие Северной Короны

На небе есть прекрасное созвездие-«диадема» Северная Корона. Оно находится на расстоянии 3 тыс. световых лет от Земли и состоит из семи главных звезд, вокруг пяти из них вращаются планеты.

Где лучше всего следить за Северной Короной

Маленькое созвездие Северной Короны находится между созвездиями Геркулеса и Волопаса. Также неподалеку есть Змея.

NASA показало, как точно это выглядит:

Созвездие Северной Короны. NASA

Что за звезда Т Северной Короны, в которой произойдет вспышка

Каждая звезда называется так: сначала идет буква греческого алфавита, а после — название созвездия, в котором она находится. Имя звезде дают по ее главенству в созвездии. Например, у Северной Короны есть альфа Северной Короны, бета Северной Короны и так далее.

Нас интересует тау Северной Короны (буква Т). Именно там и произойдет вспышка. Это одна из самых слабых звезд с собственным именем — Blaze Star или Полыхающая звезда.

Если быть точным, тау Северной Короны — это система красного гиганта и белого карлика. Довольно обычное явление, называемое «Новой звездой».

Что такое «Новая звезда»

Это система из двух звезд, красного гиганта и белого карлика. Когда умирает белый карлик, он «подворовывет» у красного гиганта его внешние распухшие рыхлые слои, которые сам гигант едва ли контролирует.

Вещество, перетекающее от гиганта к карлику, закручивается вокруг последнего, образуя аккреционный диск. Оно накапливается там до тех пор, пока не начнутся термоядерные реакции на линии соприкосновения поверхности карлика и аккреционного диска. И тогда происходит мощная вспышка, похожа на рождение той самой новой звезды. Карлик будет светиться ярче обычного в сотни тысяч раз.

Такое «перерождение» будет длиться до тех пор, пока не умрет красный гигант. Но вспышки по меркам Земли происходят довольно редко — раз в тысячи лет.

Здесь мы и подходим к вопросу о Тау Северной Короны. Делом в том, что повторная вспышка между карликом и гигантом этой системы прошла всего спустя 80 лет. Впервые ее увидели в 1866. Затем в 1946.

Что говорят астрономы

NASA сообщает, что за пару лет до вспышки в 1946 году астрономы фиксировали устойчивый рост суммарной яркости с последующим ослаблением блеска и небольшим провалом ниже средней яркости перед вспышкой.

Именно это произошло в 2015 году. Тогда NASA зафиксировали рост суммарной светимости Т Северной Короны. Ожидается, что скоро мы сможем увидеть на небе «Новую звезду».

Когда мы увидим вспышку Полыхающей звезды

NASA сообщает, что за явление нужно ждать с февраля по сентябрь 2024 года. Хорошие новости в том, что созвездие Северной Короны на российском небе замечательно видно.

Тем временем редкая, сильнейшая и затяжная магнитная буря врезала по россиянам.

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