Стало известно, что в космосе находятся звездные «фабрики» по производству золота

Во время этого процесса золото и другие ценные металлы образуются из более легких элементов, указывает Газета.Ru.
Ученые проанализировали долгий всплеск высокоэнергетического гамма-излучения. И выяснили, что выброс произошел из-за столкновения двух сверхплотных нейтронных звезд.
При слиянии объектов возникли золото, серебро и другие металлы.
Исследование опубликовано в научном журнале Nature.
Между тем существует солнечная угроза — магнитные бури способны переключить железнодорожные указатели. Алгоритм удара из космоса.
Геомагнитные штормы создают помехи для электронных сигнальных станций на железных дорогах и даже могут переключить железнодорожные указатели с сигнала «стоп» на сигнал «движение разрешено» и наоборот.
Если буря сменит зеленый сигнал на красный, это просто заставит движущийся поезд остановиться. Но в обратном случае исход может оказаться плачевным.
Даже слабые геомагнитные штормы способны вызывать ошибки в электронных системах управления движения поездами.
Жертвы
В Норвегии в одну из магнитных бурь было крушение с человеческими жертвами на железной дороге.
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