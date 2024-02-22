23 февраля
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Жизнь

Стало известно, что в космосе находятся звездные «фабрики» по производству золота

Международная группа астрофизиков открыла алхимический процесс в космосе.

Съемка глубокого космоса.
Съемка глубокого космоса.
Дмитрий Ермолаев / vk.com/id818388946

Во время этого процесса золото и другие ценные металлы образуются из более легких элементов, указывает Газета.Ru.

Ученые проанализировали долгий всплеск высокоэнергетического гамма-излучения. И выяснили, что выброс произошел из-за столкновения двух сверхплотных нейтронных звезд.

При слиянии объектов возникли золото, серебро и другие металлы.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Между тем существует солнечная угроза — магнитные бури способны переключить железнодорожные указатели. Алгоритм удара из космоса.

Геомагнитные штормы создают помехи для электронных сигнальных станций на железных дорогах и даже могут переключить железнодорожные указатели с сигнала «стоп» на сигнал «движение разрешено» и наоборот.

Если буря сменит зеленый сигнал на красный, это просто заставит движущийся поезд остановиться. Но в обратном случае исход может оказаться плачевным.

Даже слабые геомагнитные штормы способны вызывать ошибки в электронных системах управления движения поездами.

Жертвы

В Норвегии в одну из магнитных бурь было крушение с человеческими жертвами на железной дороге.

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