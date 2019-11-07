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7 ноября
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Жизнь

Население России убывает четвертый год подряд

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года, сообщило РИА «Новости».

Семья. Природа. Парк
Семья. Природа. Парк
altapress.ru

Согласно документу, на 1 сентября численность населения составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. меньше, чем в начале года. При этом миграционный прирост компенсирует убыль лишь частично.

Аудиторы зафиксировали естественный прирост населения лишь в 17 регионах, в то время как в 2018 году он отмечался в 20 субъектах РФ.

В ведомстве считают, что этот негативный тренд создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на выступления Путина пояснил, что убыль населения обусловлена исторически.

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:

— Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика.

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