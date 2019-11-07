Население России убывает четвертый год подряд

Согласно документу, на 1 сентября численность населения составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. меньше, чем в начале года. При этом миграционный прирост компенсирует убыль лишь частично.
Аудиторы зафиксировали естественный прирост населения лишь в 17 регионах, в то время как в 2018 году он отмечался в 20 субъектах РФ.
В ведомстве считают, что этот негативный тренд создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на выступления Путина пояснил, что убыль населения обусловлена исторически.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
— Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика.