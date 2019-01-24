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Жизнь
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Население России уменьшилось впервые за 10 лет

По предварительным данным, за 2018 год численность населения в России уменьшилась на 86,7 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росстат.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Как сообщает издание, население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тысяч человек, в то время как на 1 января 2018 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 880,4 тысячи человек.

Таким образом, из данных Росстата следует, что население в РФ за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек.

Последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло. Так, в 2017 году население РФ выросло на 76,1 тыс. человек.

В службе статистики также сообщили о росте численности москвичей в минувшем году: с 12 миллионов 506,5 тысячи до 12 миллионов 630,3 тысячи человек. И, согласно предварительным данным Росстата, городское население на 1 января 2019 года составляло 109 млн 451,3 тыс. человек (109 млн 326,90 тыс. человек на 1 января 2018 года), а сельское — 37 млн 342,4 тыс. человек (37 млн 553,5 тыс. человек на 1 января 2018 года).

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