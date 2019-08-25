Наш уровень: в России создадут замену «кукурузнику»

Новый региональный самолет вместимостью 9−14 человек создадут в России на смену Ан-2 «Кукурузник», сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет «Байкал», который разработали в Сибирском НИИ авиации на базе «Кукурузника». Его серийное производство планировать запустить в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что «Байкал» — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий.

Предполагается, что такие самолеты будут нужны для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. Именно рост числа межрегиональных рейсов ставится как одна из задач в рамках новых нацпроектов, запущенных в стране по инициативе президента Владимира Путина.

Из Барнаула и обратно по Сибири выполняются рейсы в Томск, Иркутск, Красноярск. Из Горно-Алтайска летают самолеты в Красноярск и Новосибирск. Хотя недавно авиакомпания «Сила» отменила четыре рейса из столицы Сибири в Горно-Алтайск из-за неисправности судна. Внутри республики хотят наладить сообщение с Усть-Коксой и Кош-Агачем.

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе «Байкала», а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отделанные села, а также использовался для различных хозяйственных работ.