Жителям обезвоженного алтайского села привозят воду в бочке из-под навоза

В Косихе уже более двух недель не решается проблема с водопроводом. К жителям приезжает маленький трактор с бочкой, но мало того, что его еще нужно «поймать», так и сама бочка раньше служила для откачки канализации, а потом для фермерских нужд, пишет Regnum.

Из-за перемерзания центрального водоснабжения в сильные морозы без холодной и горячей воды остались более 30 домов и 100 жителей.

«Директор водоканала заявил, что он и администрация села не в состоянии решить этот вопрос своими силами, у них недостаточно оборудования и специалистов для решения данной проблемы. Технически же всё возможно сделать хоть прямо сейчас, утверждает директор, правда, не очень понимает, как именно, для этого нужны специалисты», — рассказал побывавший в селе барнаулец Алексей Линник.

Для подвоза воды используют бочку, которая служила для откачивания стоков канализации, а потом — для сельскохозяйственных нужд, говорят местные жители.

«Они попросили ее у фермера, он пользовался ей по назначению — навоз, удобрения по полям развозил. По-другому ее использовать никак нельзя. Она невероятно ржавая и страшно убитая. У них и ее не было, если бы фермер не одолжил», — утверждает жительница села.

Воды даже из такой бочки хватает ненадолго, на улице не чистится снег и иногда водовоз даже не может проехать, а люди не успевают к нему добраться.

Администрация обещает решить вопрос с восстановлением водоснабжения улицы только в июне-июле 2021 года.