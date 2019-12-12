Нашедший носки с золотом россиянин получил почти два года условно

Россиянина, нашедшего несколько килограммов золота в носках и пакете, признали виновным в незаконном хранении драгметаллов в крупном размере, сообщает прокуратура Амурской области.

В апреле 2019 года 61-летний мужчина, проживающий в Магаданской области, обнаружил два тряпичных носка и полимерный пакет с семью металлическими слитками.

«Слитки — округлой формы, являющиеся, по заключению эксперта, золотосеребряным сплавом, общей массой свыше 4,3 кг, содержащими драгоценный металл — химически чистое золото массой более 3,5 кг», — сообщает прокуратура.

Драгоценный металл мужчина перевез в Тынду Амурской области, где его задержали сотрудники региональной ФСБ.

Общая стоимость изъятого составила более 9,3 млн рублей. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. В итоге суд назначил ему 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно, без штрафа.