В регионах Западной Сибири в этом году отмечают нашествие комаров. В предыдущие годы они были не так активны.

И сейчас самая благоприятная пора для кровососущих. Комары развиваются и в постоянных водоемах, и во временных. Конец весны и начало лета были аномальны по осадкам. Именно это помогло тому, чтобы лужи дольше не пересыхали, пишет КП-Новосибирск. Также "руку помощи" в размножении этих насекомых оказали теплая зима и влажная весна — поспособствовали выживаемости личинок и ускорили их развитие, сообщает ura.ru.

Когда их численность достигнет пика, будет лучше видно в конце июня. Это зависит от того, в каком количестве прибудут воды с гор Алтая, и в каком количестве воду будут спускать на Новосибирской ГЭС. И от частоты дождей.

Комары живут около 1-2 месяцев, за это время успевает родиться новое поколение. В августе может прийти вторая волна, но все будет зависеть от температуры и влажности воздуха.

Пик мошек придется на вторую половину июля. Если в Обь придут более холодные алтайские воды, тогда их численность не будет высокая. Если этого не случится, то мошки будут массово рождаться в конце июня и летать весь июль, указывает gazeta.a42.ru.

Как защититься

Чтобы обезопасить себя и близких от назойливых насекомых, следует принять ряд мер:

Использование репеллентов

Одна из разновидностей — фумиганты. Они эффективно создают вокруг себя защитный барьер от насекомых, действуя на расстоянии. Эти средства бывают как натуральными, так и химическими, и могут использоваться в различных условиях. Химические фумигаторы с пластинами или жидкостями, помогают сохранить комфорт в доме и саду.

Москитные сетки

Установка на окна и двери специальных сеток поможет предотвратить проникновение комаров в дом. Выбирать лучше с наименьшим размером ячеек.

Ультразвуковые отпугиватели

Современные электронные устройства могут отпугивать комаров без использования химических средств.

Одежда

Носите светлую одежду с длинными рукавами и штанами, чтобы минимизировать доступные участки кожи.

Уничтожение личинок

Обработка водоемов специальными препаратами поможет уменьшить популяцию комаров на начальном этапе их развития. Ларвицидная обработка — это эффективный метод борьбы и профилактики с насекомыми, передающими опасные заболевания.

Важно

В Алтайском крае нет комаров, которые переносят опасные заболевания.

Ранее будет ли нашествие кровопийц на сибиряков, рассказал эксперт.

Для человека хорошо, что комаров будет меньше, ведь у многих, особенно у детей, на них бывает аллергия. Птицы также не будут страдать от недостатка комаров. Они будут есть жуков короедов, лягушек и прочее.

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