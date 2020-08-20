Луговой мотылек атакует Алтайский край

Мотылек уничтожает подсолнечник, кукурузу и сахарную свеклу на полях, а на огородах не брезгует салатом, горохом, морковью и другими овощами. На лето 2020 года пришелся пик цикла размножения лугового мотылька.
Уничтожить вредителя поможет только обработка растений ядохимикатами.
После пика луговой мотылек может проявлять низкую активность в течение нескольких сезонов подряд. Ученые связывают этот ход событий с циклом солнечной активности — численность бабочек лугового мотылька стремительно повышается по прошествии 2−3 лет с момента пика активности солнца.