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Жизнь

Луговой мотылек атакует Алтайский край

В степных районах Алтайского края заметили нашествие лугового мотылька, сообщают «Вести Алтай». Вредитель продвигается с юга вглубь края.

Подсолнечник.
Подсолнечник.
СС0.

Мотылек уничтожает подсолнечник, кукурузу и сахарную свеклу на полях, а на огородах не брезгует салатом, горохом, морковью и другими овощами. На лето 2020 года пришелся пик цикла размножения лугового мотылька.

Уничтожить вредителя поможет только обработка растений ядохимикатами.

После пика луговой мотылек может проявлять низкую активность в течение нескольких сезонов подряд. Ученые связывают этот ход событий с циклом солнечной активности — численность бабочек лугового мотылька стремительно повышается по прошествии 2−3 лет с момента пика активности солнца.

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