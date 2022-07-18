Нашла героя. В Алтайском крае показали самую знаковую медаль юбилейного года

15 июля в Заринске вручили первые юбилейные медали к 85-летию Алтайского края. Торжественное награждение проходило на предприятии «Алтай-Кокс» и было приурочено к профессиональному празднику металлургов.

Губернатор поздравил коллектив и ветеранов «Алтай-Кокса» с профессиональным праздником. Он также отметил, что День металлурга могут отмечать все жители региона.

Алтайскому краю в этом году исполняется 85 лет, однако известно, что история становления региона началась гораздо раньше и была связана с развитием горного и металлургического производства в XVIII веке.

Самую первую юбилейную медаль получила врач-профпатолог медсанчасти предприятия «Алтай-Кокс» Лилия Мухопад.

«Мне очень приятно стать первым награжденным юбилейной медалью. Всю свою жизнь я люблю свою работу и своих заводчан. Я врач-терапевт уже 38 лет, из которых 32 года я работаю в Заринске. И я рада, что судьба привела меня именно сюда. С первых дней, когда я только начала приезжать на завод, ощущала гордость за то, что причастна к такому огромному производству», — отметила Лилия Мухопад.

Когда будут отмечать юбилей

Алтайский край, как субъект РСФСР, был создан 28 сентября 1937 года. До этого, в период с 1925 по 1930 годы территория Алтая входила в состав Сибирского края, а с 1930 по 1937 год был частью Западно-Сибирского края.

28 сентября 1937 года Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край с центром в городе Барнауле.

Торжественные мероприятия к юбилейной дате запланированы на сентябрь.