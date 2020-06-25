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#НашВыбор22: в Алтайском крае вновь пройдет фотоконкурс на тему выборов

Жители Алтайского края смогут выиграть смартфоны Apple IPhone Xr или iPhone SE 2020, а также планшеты Apple iPad, ноутбуки, телевизоры, электросамокаты и другие призы. В регионе стартует конкурс селфи в дни Общероссийского голосования за поправку к Конституции.

katun24.ru

Участником конкурса может стать любой совершеннолетний избиратель. Для этого с 25 июня по 1 июля необходимо прийти на избирательный участок, сделать селфи на фоне специального плаката, и выложить его в социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм или Одноклассники с хэштегом #нашвыбор22.

Организатором конкурса выступил Издательский дом «Регион». По мнению организаторов, конкурс активизирует молодежь на использование своего избирательного права и проявление гражданской позиции. Приятным бонусом для участников станут 248 ценных призов.

Конкурс #НашВыбор22 проводится на всей территории Алтайского края. Фото с хештегами #нашвыбор22 и #наименованием города или района (будет указан на плакате) нужно разместить в соцсетях до 2 июля в следующем порядке:

  1. instagram: выложи свое фото на персональную страницу, поставь хэштеги конкурса и отметь аккаунт @vybor22 на фото
  2. ВКонтакте: выложи свое фото на стене в официальной группе конкурса vk.com/vybor22
  3. Одноклассники: пришли своё фото в официальную группу конкурса ok.ru/vybor22. После публикации сделай репост на личную страницу.

Итоги подведут до 10 июля 2020 года, они будут опубликованы на сайте www.katun24.ru.

Подробнее об участии можно узнать в официальных группах конкурса в социальных сетях:

И на сайте www.katun24.ru.

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