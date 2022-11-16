Время, когда население Земли стало стремительно увеличиваться, можно назвать с точностью до года — 1798 год. Тогда английский врач Эдвард Дженнер изобрел прививку от оспы, что стало первой победой над смертью.
До этого люди воспринимали высокую смертность как нечто само собой разумеющимся. Родители привыкли к тому, что многие из их детей не доживали до года, и даже рожали запасных. В XIX веке из каждой тысячи новорожденных 150−250 детей умирали.
Но после изобретения Дженнера, началось развитие медицинского образования, изобрели первый антибиотик, улучшились общие условия жизни. И все это способствовало скачкообразному росту населения.
Первый миллиард людей появился в 1804 году, а через 170 лет население достигло уже 4 млрд.
Как раз во время рождения четырехмиллиардного по счету человека ученые начали задумываться о пределах человечества. В 1972 году вышел труд Римского общества «Пределы роста».
Тогда ученые впервые высказывали мысль, что ресурсы не бесконечны и в какой-то момент их просто не хватит на всех.
По их прогнозам через 100 лет (в 2072 году) людей будет ждать снижение уровня жизни и борьба за еду и воду.
Согласно прогнозу ООН, население в мире достигнет 8,5 млрд человек к 2030 году, 9,7 млрд к 2050 году и 11,2 млрд к 2100 году.
ООН заверило, что волноваться о дефиците еды не стоит. Они уже увеличили производство пищи в соответствии с ростом населения.
Однако с такой же уверенностью нельзя сказать про пресную воду. Согласно докладу ЮНЕСКО, нехватка пресной воды наступит в 2030 году.
На опреснение морской воды нужно будет тратить до 200 млрд долларов каждый год.
Эксперты ООН считают, что пределом станет 12 млрд жителей.
Другие исследователи рассматривают предел уже в 9 млрд человек — такую цифру стоит ждать к концу XXI века.
Несмотря на бешеные темпы роста, рождаемость населения снизится в определенный момент времени.
По мнению ученых, это произойдет в 2060—2070-х, или позже, в 2100-х годах.
Если в XX и начале XXI века происходил демографический переход, то к концу века он завершится. Рождаемость и смертность будут сбалансированы на низком уровне.