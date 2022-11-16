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Когда население Земли начало стремительно увеличиваться?

Время, когда население Земли стало стремительно увеличиваться, можно назвать с точностью до года — 1798 год. Тогда английский врач Эдвард Дженнер изобрел прививку от оспы, что стало первой победой над смертью.

До этого люди воспринимали высокую смертность как нечто само собой разумеющимся. Родители привыкли к тому, что многие из их детей не доживали до года, и даже рожали запасных. В XIX веке из каждой тысячи новорожденных 150−250 детей умирали.

Но после изобретения Дженнера, началось развитие медицинского образования, изобрели первый антибиотик, улучшились общие условия жизни. И все это способствовало скачкообразному росту населения.

Первый миллиард людей появился в 1804 году, а через 170 лет население достигло уже 4 млрд.