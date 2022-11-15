3

Страны-лидеры по численности населения

В Китае живут 1 449 млн человек, в Индии — 1407 млн, в США — 335 млн, в Индонезии — 279 млн, в Нигерии — 217 млн, а в Бразилии — 215 млн. Это страны-лидеры по численности населения.