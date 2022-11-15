Увеличение численности населения до 8 млрд спрогнозировала организация World Population Prospects. Доклад обнародовали в июле.
Население планеты приблизилось к 8 млрд, по информации счетчика Worldometers.info. Также об этом заявили в ООН.
В Китае живут 1 449 млн человек, в Индии — 1407 млн, в США — 335 млн, в Индонезии — 279 млн, в Нигерии — 217 млн, а в Бразилии — 215 млн. Это страны-лидеры по численности населения.
Численность населения достигла первого миллиарда к началу XIX века.
В XX веке количество людей на Земле выросло с 1,65 до 6 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Седьмой миллиард набрался с 1999 до 2011 года.
В 1990 году население России составляло 148 млн человек. К 2022-му показатель снизился до 145 млн. Он продолжит уменьшаться, прогнозируют эксперты, и к 2050-му установится на 133 млн.