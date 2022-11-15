15 ноября
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Жизнь

Родился — пригодился. Правда ли, что на Земле теперь живут восемь млрд человек

Население Земли достигло восьми млрд человек 15 ноября, сообщили в ООН. В каких странах больше всего жителей — в материале altapress.ru.

Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com
1
Население увеличилось. Кто это спрогнозировал?

Увеличение численности населения до 8 млрд спрогнозировала организация World Population Prospects. Доклад обнародовали в июле.

2
Откуда стало известно, что на Земле — уже 8 млрд человек?

Население планеты приблизилось к 8 млрд, по информации счетчика Worldometers.info. Также об этом заявили в ООН.

&quot;Час Земли&quot;.
«Час Земли».
pixabay.com/
3
Страны-лидеры по численности населения

В Китае живут 1 449 млн человек, в Индии — 1407 млн, в США — 335 млн, в Индонезии — 279 млн, в Нигерии — 217 млн, а в Бразилии — 215 млн. Это страны-лидеры по численности населения.

4
Когда население Земли подошло к 1 млрд?

Численность населения достигла первого миллиарда к началу XIX века.

5
А что было в XX веке?

В XX веке количество людей на Земле выросло с 1,65 до 6 млрд, сообщает «Коммерсантъ».

Молодежь. Фестиваль красок.
Молодежь. Фестиваль красок.
СС0
6
Когда набрался седьмой миллиард?

Седьмой миллиард набрался с 1999 до 2011 года.

7
Население России

В 1990 году население России составляло 148 млн человек. К 2022-му показатель снизился до 145 млн. Он продолжит уменьшаться, прогнозируют эксперты, и к 2050-му установится на 133 млн.

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