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Жизнь

Насморкъ? Грiпп? Тест: узнайте, как называли распространенные болезни наши предки

Изобретут машину времени — встретите своего пра-пра-прадеда, а он попросит сходить в аптекарскую лавку за лекарством от перхуя. А вы и знать не знаете, что это кашель, и не сможете помочь. Поэтому, чтобы не попасть в неудобное положение, скорее проходите тест altapress.ru.

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