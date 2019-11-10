«Наснежило»: зимний Алтай на снимках в Instagram

Метеорологи пообещали, что выпавший снег уже не растает, а температура за окном будет понижаться. Местами температура опустится до -18 градусов. В понедельник днем будет -8.-10.
Первые дни ноября на Алтае были на удивление тёплыми, но им на смену пришли первые заморозки. Жители края мерзнут и все равно публикуют снежные фотографии в Instagram.
Метеорологи пообещали, что выпавший снег уже не растает, а температура за окном будет понижаться. Местами температура опустится до -18 градусов. В понедельник днем будет -8.-10.
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