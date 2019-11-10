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Жизнь

«Наснежило»: зимний Алтай на снимках в Instagram

Первые дни ноября на Алтае были на удивление тёплыми, но им на смену пришли первые заморозки. Жители края мерзнут и все равно публикуют снежные фотографии в Instagram.

Снег на Алтае.
Снег на Алтае.
https://www.instagram.com/p/B4q9RXHIvCW/

Метеорологи пообещали, что выпавший снег уже не растает, а температура за окном будет понижаться. Местами температура опустится до -18 градусов. В понедельник днем будет -8.-10.

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