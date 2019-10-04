На спутнике Сатурна нашли признаки зарождения жизни

Под ледяной коркой Энцелада есть целый океан. Через трещины во льду вода выбрасывается в космос и застывает там в виде мельчайших льдинок, формируя одно из колец Сатурна. Именно в этих ледяных осколках были обнаружены органические соединения. Они позволяют предположить, что в воде океана на Энцеладе могут находиться необходимые элементы для происхождения жизни.

Среди соединений обнаружили катионы диметиламмония, ароматические соединения, продукт диссоциации этилового спирта и еще множество разных органических молекул.

Все они имеют небольшой размер, но дальнейшие химические превращения в такой среде могут привести к появлению аминокислот и более сложных структур, которые служат основными строительными элементами белков — а белки, в свою очередь, являются основой любой формы жизни.

Данные были получены с космической станции «Кассини», миссия которой уже завершена, но анализировать собранные за 13 лет образцы предстоит еще долгие годы.

Обнаруженные аминокислоты — признак того, что на Энцеладе может развиваться собственная версия процесса, благодаря которому появилась жизнь на Земле. Этот процесс позволяет жизни развиваться без помощи солнечного света.