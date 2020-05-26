Начало лета — то время, когда конечные остановки и станции, и без того являющиеся точками притяжения людей, наполняются уникальным «дачным» колоритом. Сотни и тысячи огородников в эту жаркую пору изо дня в день спешат на свои автобусы и электрички.

Садово-огородные увлечения в нашей стране имеют особое значение для людей, а поэтому спешащих на свои дачи граждан не может остановить ничто — ни жара, ни холод, ни пандемия коронавируса. И это при том, что в Барнауле действует масочный режим, а людям старше 65 лет вообще нельзя покидать свои дома, поскольку они находятся в зоне риска из-за разгула COVID-19.

Все в нашем городе привыкли к тому, что точки сбора дачников во время «высокого огородного сезона» обрастают соответствующей инфраструктурой — маленькими базарчиками и импровизированными торговыми точками.

Как это происходит — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.