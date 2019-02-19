Наставник Путина: чем запомнился Анатолий Собчак и почему его смерть вызывала вопросы

В ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице в Калининградской области умер Анатолий Александрович Собчак — политик, которому обязан своей карьерой президент РФ Владимир Путин. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело по факту убийства. Главное о политической карьере и обстоятельствах смерти Анатолия Собчака — в материале altapress.ru.

Первый мэр Санкт-Петербурга

Анатолий Собчак был известным противником сохранения СССР. В августе 1991 года он фактически возглавил сопротивление путчистам в Ленинграде. После один из первых поставил вопрос об отмене статьи в Конституции, которая закрепляла руководящую роль партии.

Благодаря телевидению профессор из Ленинграда в клетчатом пиджаке стал народным героем.

В 1991 году Анатолия Собчака выбрали мэром города. Кроме того, с 1994 года он параллельно возглавлял правительство Санкт‑Петербурга.

Судя по воспоминаниям тех, кто его знал, Анатолий Собчак был противоречивой личностью. Для одних он был символом демократии, для других — авторитарным правителем, нетерпимым к чужому мнению, ярым противником коммунистов, пишет 5-tv.

Санкт-Петербург , набережная , вид на Исаакиевский собор. СС0

Анатолий Собчак участвовал в создании новой Конституции России. При нем городу вернули историческое название — Санкт-Петербург.

«Анатолию Александровичу принадлежит место в ряду людей, внесших наибольший вклад в демонтаж советского строя. В глазах одних — это большой минус, в глазах других — большой плюс, — приводит spb.kp.ru отрывок из книги Александра Запесоцкого, который в 1996 году был доверенным лицом Собчака на выборах губернатора. — Собчак видел Петербург западноевропейским, интеллигентным и даже великосветским городом и немало сделал для утверждения именно такого образа. И он же не сумел придать динамизм социально-экономическому развитию мегаполиса».

В 1996 году Анатолий Собчак проиграл выборы. Его преемником стал Владимир Яковлев.

Владимир Путин и Анатолий Собчак СС0.

Анатолий Собчак и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в девяностые годы был помощником Анатолия Собчака. В 1990 году Путин стал членом команды Собчака, когда тот был председателем Ленсовета. Впоследствии Путин возглавил комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Владимир Путин отмечал, что у него с Анатолием Собчаком были близкие, доверительные отношения. Они много общались в заграничных поездках, пишет lenta.ru.

В 1995 году Путин руководил избирательной кампанией Собчака во время выборов на пост губернатора (эта должность пришла на смену мэру) Санкт-Петербурга. Когда они проиграли, будущий президент ушел со всех должностей. Затем его пригласили в Москву на должность заместителя управляющего делами президента России.

В команде Собчака в разное время также работали Медведев, Кудрин, Греф, Козак, Клебанов и Чубайс.

Документы. СС0.

«Дело Собчака»

В 1998 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Собчака по статьям «получение взятки» и «злоупотребление служебным положением», сообщал «Коммерсантъ». Но прежде чем это произошло, экс-мэр уехал за границу лечиться и остался жить во Франции. С отъездом ему помог Владимир Путин.

Владимир Путин,

президент РФ:

Да, я помог ему уехать из страны — и для того, чтобы продолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его и не унесла в могилу раньше времени.

Еще через год, в 1999 году Анатолий Собчак вернулся в Россию и заявил, что собирается вернуться в публичную политику. Уголовное дело против него прекратили «за отсутствием состава преступления», уточняет lenta.ru.

В 2000 году политик стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Смерть Анатолия Собчака

17 февраля 2000 Анатолий Собчак приехал в Калининградскую область. Через два дня он скоропостижно скончался в гостинице в Светлогорске.

Ксения Собчак с родителями. СС0.

В СМИ появились версии об убийстве политика. Журналисты указывали на несколько подозрительных обстоятельств смерти. В частности, предполагалось, что в крови Собчака обнаружен алкоголь, несовместимый с принимаемыми им лекарствами. Еще СМИ писали, что в гостиничном номере политика находились два человека, уточняет радио «Свобода».

Прокуратура Калининградской области возбудила уголовное дело. Расследование показало, что Анатолий Собчак умер естественной смертью пишет «Коммерсант». Официальная причина смерти Анатолия Собчака — острая сердечная недостаточность.