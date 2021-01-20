Настоящая мясорубка. Жители алтайского города негодуют из-за кучи машин у школы

Жители Бийска возмутились тем, что родители учащихся Бийского лицея забирают своих детей с учебы, подъезжая на автомобилях к самому крыльцу здания. Из-за этого машины и дети «как в миксере», а люди «на взводе и нервах».

Автор сообщения в группе «Инцидент Бийск» обратился к директору лицея Нине Полежаевой и начальнику ОГИБДД Александру Литуновских с просьбой принять меры по организации движения пешеходов.

Родители, по словам жителя соседнего с лицеем дома, родители пытаются усадить детей в авто прямо с крыльца, из-за чего собираются заторы.

Меры нужно принимать «пока не произошло страшное и мы не стали креститься в истерике и горьком сожалении от произошедшего. «Автомобили и дети как в миксере, все на взводе и нервах», — уверен бийчанин.

«Пробки» у Бийского лицея. Скриншот видео «Инцидент Бийск»

Тротуар вдоль лицея — это единственный свободный и освещены проход для местных жителей с ул. Кутузова на ул. Декабристов, продолжает автор сообщения.

«В часы окончания и начала занятий в лицее здесь настоящая мясорубка. Чрезвычайное происшествие или, не дай нам Бог, горе, без вашего вмешательства, это просто дело времени», — предостерегает местный житель.

В комментариях бийчане разделились во мнениях. Некоторые жители и вовсе никогда не видели скопления машин у лицея, другие говорят, что эта проблема существует уже лет 20.

«Вот надо там полностью одностороннее движение сделать, чтобы машины справа (как на видео) не заезжали. Проезд узкий, трудно разъезжаться», — предложил один из вариантов подписчик паблика.

Также от одного из местных жителей стало известно, что утром 20 января у здания начал дежурить экипаж ДПС.