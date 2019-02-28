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Жизнь

Настоящая весна: в Алтайском крае потеплеет до +11 градусов

В Алтайском крае на выходных, 2 и 3 марта, заметно потеплеет. В предгорьях воздух прогреется до +11 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае 2 марта

ночью:

  • -4…-9 градусов, местами в западных районах до -16 градусов,
  • в отдельных районах снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • -2…+3 градусов, местами в предгорных районах до +8 градусов,
  • в отдельных районах снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Алтайском крае 3 марта

ночью:

  • -6…-11 градусов, местами в западных районах до -16 градусов,
  • в восточных районах снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • 0…+5 градусов, местами в предгорьях до +11 градусов,
  • в западных районах снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-восточный, 5−10 м/с, в западных районах порывы 13−18 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днем 2 марта: 0…+2 градуса,
  • днем 3 марта: +3…+5 градусов.
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