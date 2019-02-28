Настоящая весна: в Алтайском крае потеплеет до +11 градусов

Погода в Алтайском крае 2 марта
ночью:
- -4…-9 градусов, местами в западных районах до -16 градусов,
- в отдельных районах снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
- ветер восточный, 3−8 м/с.
днем:
- -2…+3 градусов, местами в предгорных районах до +8 градусов,
- в отдельных районах снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
- ветер восточный, 3−8 м/с.
Погода в Алтайском крае 3 марта
ночью:
- -6…-11 градусов, местами в западных районах до -16 градусов,
- в восточных районах снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
- ветер юго-восточный, 2−7 м/с.
днем:
- 0…+5 градусов, местами в предгорьях до +11 градусов,
- в западных районах снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
- ветер юго-восточный, 5−10 м/с, в западных районах порывы 13−18 м/с.
Погода в Барнауле:
- днем 2 марта: 0…+2 градуса,
- днем 3 марта: +3…+5 градусов.