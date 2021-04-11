Настоящая жара придет в Алтайский край. Потеплеет до +17 градусов

Солнечная погода с температурой до +17 градусов ожидается в воскресенье, 11 апреля, в Алтайском крае, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +7…+12 градусов. Местами будет до +17 градусов. Ветер будет северо-восточный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура в краевой столице составит +9…+11 градусов. Ветер северо-восточный, 4−9 метров в секунду.

Напомним, что в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи возможным подъемом уровня воды в реке Алей в районе села Старо-Алейское и на участке село Локоть — город Рубцовск.