Настоящее зверство. В Кузбассе спасают собаку, у которой в пасти взорвали петарду

Я уверена, что собаке насильно вложили петарду в рот: ни одно животное само по своей воле никогда не подхватит ничего горящего или грохочущего, собаки боятся огня! — прокомментировала информационному порталу зоозащитница Евгения Морошкина.

Собака была передана волонтерам. Было видно, что животному очень больно.

Помощь собаке оказали в ветеринарной клинике в Новокузнецке. Ей сделали рентген, сшили мягкие ткани. Врачи отметили, что у Лаки термический ожог, поэтому важно не допустить некроза. При благополучном исходе, в будущем ветеринары смогут восстановить животному челюсть.

Пока не ясно, что ждет собаку, но у нас есть надежда, что все получится. Уже сейчас несколько человек сказали, что готовы в будущем взять Лаки к себе, подарить ей дом и тепло. Неравнодушные люди переводят деньги, чтобы оплатить обследование, операции, лекарства, будущие операции. Когда есть такая поддержка, это воодушевляет. Мы, волонтеры, видим, что у Лаки появился реальный шанс на нормальную жизнь, — рассказала журналистам волонтер Наталья.