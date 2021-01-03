Настоящее зверство. В Кузбассе спасают собаку, у которой в пасти взорвали петарду

Я уверена, что собаке насильно вложили петарду в рот: ни одно животное само по своей воле никогда не подхватит ничего горящего или грохочущего, собаки боятся огня! — прокомментировала информационному порталу зоозащитница Евгения Морошкина.
Собака была передана волонтерам. Было видно, что животному очень больно.
Это девочка. Очень мужественная, выдержанная, ласковая собачка. Крупная, красивая. Мы назвали ее Лаки. Ни разу не заскулила, не завыла, только тихо стонала от ужасной боли, — рассказали КП волонтеры.«Это девочка. Очень мужественная, выдержанная, ласковая собачка».«Инцидент. Барнаул».
Помощь собаке оказали в ветеринарной клинике в Новокузнецке. Ей сделали рентген, сшили мягкие ткани. Врачи отметили, что у Лаки термический ожог, поэтому важно не допустить некроза. При благополучном исходе, в будущем ветеринары смогут восстановить животному челюсть.
Пока не ясно, что ждет собаку, но у нас есть надежда, что все получится. Уже сейчас несколько человек сказали, что готовы в будущем взять Лаки к себе, подарить ей дом и тепло. Неравнодушные люди переводят деньги, чтобы оплатить обследование, операции, лекарства, будущие операции. Когда есть такая поддержка, это воодушевляет. Мы, волонтеры, видим, что у Лаки появился реальный шанс на нормальную жизнь, — рассказала журналистам волонтер Наталья.
Волонтеры написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными (ст. 245 УК РФ). Пока устанавливаются личности тех, кто причинил собаке увечья.
Помочь Лаки и дать ей надежду на скорейшее выздоровление можно здесь.