Настроены побеждать. Как строители отмечают свой профессиональный праздник

12 августа в России отмечают День строителя. В Алтайском крае — это один из самых важных праздников, ведь в отрасли работает более 20 тысяч человек, ежегодно инвестируя миллиарды рублей. 8 августа на официальном торжестве в краевом Молодежном театре врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул: «Строительный комплекс дееспособен и настроен на решение крупных и масштабных задач».

Живем , пока строим

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Верю и убежден, что в ближайшем будущем труд строителей будет востребована. Желаю, чтобы работы было много.

В первом полугодии 2018 года отрасль продемонстрировала положительные результаты, отмечает министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края Иван Гилев: «Учитывая внимание, которое уделяет президент РФ обеспечению россиян жильем, можно ожидать повышение внимания к сфере. Важно, что растут объемы ипотечного кредитования и это говорит о стабильном спросе на новые квартиры». Также он отметил, что в крае строят дома, которые «красивы своей архитектурой и комфортны для проживания».

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

— Город живет, пока он строится. В отрасли работают более 2,5 тыс. барнаульцев. Мы возводит жилье, школы и другие социальные и коммерческие объекты. С начала года компании ввели более 300 тыс кв. м жилья. В ближайшее врем начнем строить три больших детсада. Удачи, успехов вам и беспроцентных кредитов.

Торжественное мероприятие , посвященное Дню строителя. Дмитрий Лямзин

Почет ветеранам

На сцену МТА пригласили несколько десятков строителей — проектировщиков, изыскателей, застройщиков и представителей рабочих специальностей: штукатуров, маляров, слесарей, мастеров-конструкторов, машинистов экскаваторов, преподавателей, прорабов. Почетные грамоты, благодарности, ордена и медали получили и ветераны отрасли.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края»:

— В этот день всем хочется пожелать успехов и здоровья, но особо остановиться на ветеранах. Вот они — убеленные сединой, а за их спинами все больше молодежи, потому что отрасль растет и развивается". Здоровья вам и долголетия, чтобы вас не забывали.

Торжественное мероприятие , посвященное Дню строителя. Ирина Пергаева

Преодолеть барьер вместе

Поздравляющие отметили, что отрасль переживает сложные времена: то кризис, то новые законы. Но строители всегда достойно выходили из сложных ситуаций. В краевом Минстройтрансе отмечаются, что изменение закона в долевом строительстве действительно стало большим вызов для отрасли.

Иван Гилев,

министр строительства , транспорта , ЖКХ Алтайского края:

— Наша задача — выстроить работу так, чтобы вместе преодолеть барьер и плавно перейти в новое законодательное поле. Также Будем совместно решать и предлагать механизмы для строительства социальных объектов: детсадов, школ, поликлиник рядом с новыми домами. В том числе использовать программы по стимулированию отрасли, которые предлагаются на федеральном и краевом уровне.

Торжественное мероприятие , посвященное Дню строителя. Ирина Пергаева

Строителям, руководителям компаний, представителям госинпекции, административных структур, архитекторам и тысячам других жителей Алтайского края в канун Дня строителя творческие коллективы подарили несколько выступлений. А закончилась торжественная часть песочным шоу, которое еще раз напомнило: построенные здания — это труд множества людей. И итог — счастье от того, что у тебя есть свой комфортный дом и уютный город или село.

Давыдченко Владимир,

ветеран строительной отрасли , награжденный орденом «За заслуги перед Алтайским краем II степени»:

— Всех строителей поздравляю с профессиональным праздником. Здоровья вам, счастья и успехов. Чтобы молодежь перенимала опыт, а профессионалы могли передавать его, чтобы лучше и больше строили, чтобы все были довольны зарплатой и отношением к ним.

Орден «За заслуги перед Алтайским краем II степени»:

1. Давыдченко Владимир Николаевич, ветеран строительной отрасли;

Медаль Алтайского края «За заслуги в труде»:

2. Жукова Нина Сергеевна, главный инженер проекта отдела управления проектированием общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;

Медаль Алтайского края «За заслуги во имя созидания»:

3. Колотов Владимир Павлович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;

Почётная грамота Правительства Алтайского края:

4. Генрихс Сергей Петрович, буровой мастер отдела инженерно-строительных изысканий акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект»;

5. Гончугов Юрий Владимирович, формовщик изделий, конструкций и строительных материалов цеха № 2 акционерного общества «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;

6. Половинкин Сергей Алексеевич, главный механик общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия Сибири»;

7. Поляков Валерий Юрьевич, заместитель начальника отдела сбыта общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия Сибири»;

8. Репникова Ольга Анатольевна, начальник мастерской № 3 акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект»;

9. Федюнин Павел Александрович, начальник отдела инженерного оборудования общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;

Благодарность Губернатора Алтайского края:

10. Васильева Валентина Ивановна, штукатур общества с ограниченной ответственностью «Отделстрой», г. Бийск;

11. Гвоздей Евгений Владимирович, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Домстрой», г. Барнаул;

12. Лаборкин Владимир Николаевич, слесарь по ремонту оборудования общества с ограниченной ответственностью «Усть-Каменский щебень», Залесовский район;

13. Смирнов Андрей Петрович, дробильщик общества с ограниченной ответственностью «Усть-Каменский щебень», Залесовский район;

14. Юрчак Владислав Сергеевич, ведущий инженер санитарно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Алтайгражданпроект», г. Барнаул.

Почетной грамотой Алтайского краевого законодательного собрания за многолетний добросовестный труд в связи с профессиональным праздником — Днем строителя награждаются:

1. Алтухов Вадим Александрович, слесарь ремонтник ремонтной бригады цеха плитки общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия Сибири» города Барнаула;

2. Почетной грамотой награждается Самосватова Наталья Борисовна, старший мастер контрольного цеха общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия Сибири» города Барнаула.

Почётной грамотой Министерства строительства , транспорта , жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края награждается:

1. Алистратов Валерий Васильевич, заведующий отделом архитектуры и строительства комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства администрации Алейского района;

2. Почетной грамотой награждается Борушков Николай Степанович, каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул;

3. Почетной грамотой награждается Волощенко Лариса Юрьевна, преподаватель краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский архитектурно-строительный колледж», г. Барнаул;

4. Почетной грамотой награждается Гайдуков Николай Владимирович, электромонтажник по освещению и осветительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж», г. Барнаул;

5. Почетной грамотой награждается Ефремичева Галина Дмитриевна, оператор пульта управления оборудованием БРУ закрытого акционерного общества «Стройком», г. Барнаул;

6. Почетной грамотой награждается Жексембаев Анатолий Таукенович, машинист экскаватора 5 разряда открытого акционерного общества «Производственно-коммерческая фирма «Силикатчик», г. Барнаул;

7. Почетной грамотой награждается Захаров Сергей Владимирович, прораб закрытого акционерного общества «Топчихинское Строительно-монтажное предприятие», Топчихинский район;

8. Почетной грамотой награждается Коньшин Александр Анатольевич, мастер бетонно-смесительного участка общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия Сибири», г. Барнаул;

9. Почетной грамотой награждается Кремнёв Евгений Петрович, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Агро-Сибирь», Смоленский район;

10. Почетной грамотой награждается Михайлов Максим Леонидович, стропальщик цеха № 5 акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2», г. Барнаул;

11.Почетной грамотой награждается Роженцев Николай Михайлович, штукатур общества с ограниченной ответственностью «Отделстрой», г. Бийск;

12. Почетной грамотой награждается Сосько Татьяна Александровна, штукатур-маляр 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление — 77»,

г. Барнаул;

13. Почетной грамотой награждается Токарев Сергей Геннадьевич, каменщик четвертого разряда общества с ограниченной ответственностью С.Т.К. «ГРАД», г. Новоалтайск;

14. Почетной грамотой награждается Чупраков Юрий Владимирович, машинист башенного крана общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул.

Почетной грамотой администрации города Барнаула награждается:

1. Белякович Ольга Александровна, ведущий бухгалтер акционерного общества специализированный застройщик «Барнаулкапстрой»;

2. Почетной грамотой Болгов Александр Васильевич, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «СК Стандарт»;

3. Почетной грамотой Дробышев Сергей Анатольевич, плотник-бетонщик 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой»;

4. Почетной грамотой Зверев Юрий Алексеевич, электромонтажник общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»;

5. Почетной грамотой Селютина Людмила Николаевна, начальник сметно-договорного отдела общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительная компания «Союз»;

6. Почетной грамотой Пряхин Евгений Анатольевич, кузнец ручной ковки 5 разряда цеха № 9 акционерного общества «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;

7. Почетной грамотой Ревин Борис Александрович, производитель работ общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Домстрой»;

8. Почетной грамотой Свечников Артем Николаевич, заместитель начальника арматурного цеха общества с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия Сибири»;

9. Почетной грамотой Щербаков Алексей Николаевич, штукатур общества с ограниченной ответственностью «Сибстроймонтаж»;

10. Почетной грамотой Южакова Наталья Леонидовна, руководитель группы архитектурно-строительного отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект».

Союз строителей подвели итоги за год с прошлого дня строителя и сегодня готовы назвать лидеров в строительной отрасли по объемам производства!

1. Специальной наградой за Лидерство в строительной отрасли среди застройщиков награждается генеральный директор инвестиционно-строительной компании СОЮЗ Отмашкин Владимир Николаевич.

2. Специальной наградой за Лидерство в строительной отрасли среди застройщиков награждается генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Гатилов Юрий Александрович.

3. Специальной наградой за Лидерство в строительной отрасли среди застройщиков награждается директор инвестиционно-строительной компания «Алгоритм» Белоусова Ксения Александровна.

4. Специальной наградой за Лидерство в строительной отрасли среди проектировщиков награждается генеральный директор проектного института «Алтайгражданпроект» Колотов Владимир Павлович.

5. Специальной наградой за Лидерство в строительной отрасли среди проектировщиков награждается директор общества с ограниченной отвественностью «Барнаулгражданпроект» Отмашкин Андрей Викторович.

6. Специальной наградой за Лидерство в строительной отрасли среди проектировщиков награждается генеральный директор проектной компании «АрхиГрупп» Суртаев Андрей Геннадьевич.

7. Специальной наградой за Лидерство в строительной отрасли среди проектировщиков награждается генеральный директор директор компании «Железобетонные изделия Сибири» Липпа Дмитрий Николаевич.

8. Специальной наградой за Лидерство в строительной отрасли среди проектировщиков награждается директор «Барнаульского комбината железобетонных изделий № 2» Мазалов Геннадий Петрович.

9. Также хотелось бы отметить, что в этом году исполняется 55 лет Алтайскому тресту инженерно-строительных изысканий «АлтайТИСИз», который занимает одно из лидирующих положений в Западной Сибири по производству полного комплекса инженерных изысканий для гражданского и промышленного строительства. Специальной наградой за Лидерство в строительной отрасли среди проектировщиков награждается директор компании Горлов Евгений Анатольевич.