Наступил Яблочный Спас. Что сегодня категорически нельзя делать, а также народные приметы на 19 августа

В это время в деревнях и селах устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца. Как только светило касалось горизонта, начинали петь песни.
К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги, причем, у каждой хозяйки был собственный рецепт приготовления яблочного пирога.
Что нельзя делать на Яблочный спас
- Нельзя в этот день заниматься домашними делами, убираться, делать ремонт. Можно собирать урожай, готовить блюда и заготовки, особенно из яблок.
- Запрещено 19 августа убивать насекомых. Мухи, комары, мошки, жучки, пауки и другие насекомые в этот день пользуются особым почтением, охотится на них нельзя.
- Продолжается Успенский пост, потому нельзя употреблять в пищу мясо, молоко, яйца.
- Нельзя причинять кому-либо вред, делать зло, вредить, мстить, задумывать и осуществлять недоброе — можно оказаться на черной полосе жизни.
- Не рекомендуется на такой праздник планировать свадьбу. Венчания в Пост не проводятся.
Народные приметы на 19 августа
- Какая погода в этот день, такая будет и 14 октября (Покров), а также в январе.
- Сухой день — осенью будет мало дождей.
- Солнечный и жаркий день — зима окажется суровой.
- Вечером стадо коров сильно ревет — к ненастью.
- Свиньи чаще обычного валяются в грязи — к дождю.
- Пеньковые веревки разбухли — стоит ожидать сырой погоды.
- С этого дня начинается листопад, ночи становятся холодными.
- Паук разрывает свою собственную паутину — стоит ожидать сильного ветра.
- Паук прячется — к непогоде.