Наступил Яблочный Спас. Что сегодня категорически нельзя делать, а также народные приметы на 19 августа

По народно-христианскому календарю 19 августа отмечается Яблочный спас. На Руси он стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года. Подробнее об этом празднике и народных приметах на этот день — в материале altapress.ru

В это время в деревнях и селах устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца. Как только светило касалось горизонта, начинали петь песни.

К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги, причем, у каждой хозяйки был собственный рецепт приготовления яблочного пирога.

Что нельзя делать на Яблочный спас

Нельзя в этот день заниматься домашними делами , убираться , делать ремонт. Можно собирать урожай , готовить блюда и заготовки , особенно из яблок.

убираться делать ремонт. Можно собирать урожай готовить блюда и заготовки особенно из яблок. Запрещено 19 августа убивать насекомых. Мухи , комары , мошки , жучки , пауки и другие насекомые в этот день пользуются особым почтением , охотится на них нельзя.

комары мошки жучки пауки и другие насекомые в этот день пользуются особым почтением охотится на них нельзя. Продолжается Успенский пост , потому нельзя употреблять в пищу мясо , молоко , яйца.

потому нельзя употреблять в пищу мясо молоко яйца. Нельзя причинять кому-либо вред , делать зло , вредить , мстить , задумывать и осуществлять недоброе — можно оказаться на черной полосе жизни.

делать зло вредить мстить задумывать и осуществлять недоброе — можно оказаться на черной полосе жизни. Не рекомендуется на такой праздник планировать свадьбу. Венчания в Пост не проводятся.

Народные приметы на 19 августа