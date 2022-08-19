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Жизнь

Наступил Яблочный Спас. Что сегодня категорически нельзя делать, а также народные приметы на 19 августа

По народно-христианскому календарю 19 августа отмечается Яблочный спас. На Руси он стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года. Подробнее об этом празднике и народных приметах на этот день — в материале altapress.ru

Яблоки, фрукты, продукты.
Яблоки, фрукты, продукты.
pixabay.com/

В это время в деревнях и селах устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца. Как только светило касалось горизонта, начинали петь песни.

К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги, причем, у каждой хозяйки был собственный рецепт приготовления яблочного пирога.

Что нельзя делать на Яблочный спас

  • Нельзя в этот день заниматься домашними делами, убираться, делать ремонт. Можно собирать урожай, готовить блюда и заготовки, особенно из яблок.
  • Запрещено 19 августа убивать насекомых. Мухи, комары, мошки, жучки, пауки и другие насекомые в этот день пользуются особым почтением, охотится на них нельзя.
  • Продолжается Успенский пост, потому нельзя употреблять в пищу мясо, молоко, яйца.
  • Нельзя причинять кому-либо вред, делать зло, вредить, мстить, задумывать и осуществлять недоброе — можно оказаться на черной полосе жизни.
  • Не рекомендуется на такой праздник планировать свадьбу. Венчания в Пост не проводятся.

Народные приметы на 19 августа

  • Какая погода в этот день, такая будет и 14 октября (Покров), а также в январе.
  • Сухой день — осенью будет мало дождей.
  • Солнечный и жаркий день — зима окажется суровой.
  • Вечером стадо коров сильно ревет — к ненастью.
  • Свиньи чаще обычного валяются в грязи — к дождю.
  • Пеньковые веревки разбухли — стоит ожидать сырой погоды.
  • С этого дня начинается листопад, ночи становятся холодными.
  • Паук разрывает свою собственную паутину — стоит ожидать сильного ветра.
  • Паук прячется — к непогоде.
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