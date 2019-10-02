Телеведущая Настя Ивлеева впервые откровенно рассказала о своей необычной свадьбе

Настя Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея. Об этом телеведущая сообщила в новом выпуске шоу «Вечерний Ургант». По словам Ивлеевой, у них не было красивой церемонии и даже свадебного платья. Рассказываем, что известно о свадьбе Ивлеевой и Элджея.

Настя Ивлеева не стала надевать свадебное платье. На собственную свадьбу она пришла в толстовке, брюках и кедах, пишет peopletalk.ru.

«Просто пошли, расписались, пришли домой, выпили вина, легли спать», — рассказала телеведущая.

По ее словам, Элджей сделал предложение неожиданно — 8 марта, в день рождения возлюбленной.

«Честно, не ожидала, — призналась Ивлеева. — Я человек, который в последнюю очередь думает о замужестве, я — „работолюб“, и для меня это было неожиданно».

Ивлеева призналась, что ей приятно ощущать себя женой. Но в целом, после свадьбы у нее в жизни ничего не изменилось.

Анастасия Ивлеева — видеоблогер, одна из ведущих телешоу «Орел и Решка», основательница канала на YouTube «Agent Show». В Instagram на нее подписано 12,9 млн человек.

Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) — российский рэп-исполнитель. Среди наиболее известных треков певца — «Минимал» и «Розовое вино».