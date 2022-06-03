Наталья Орлова: «Опыт Барнаула по созданию районных общественных приемных „Единой России“ абсолютно правильный»

Депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России» Наталья Орлова, в рамках рабочего визита в Барнаул, приняла участие в открытии общественной приемной партии в Октябрьском районе. Вместе с секретарем Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия», главой Барнаула Вячеславом Франком она оценила подготовку новой площадки для разработки социально полезных инициатив и проектов развития города.

В приемной состоялась встреча с победителями предварительного голосования партии на выборы депутатов Барнаульской городской Думы Дмитрием Ильиных, Людмилой Ананьиной, Светланой Бочковой, Валерием Касплером, Павлом Кравченко и Романом Репой. Обращаясь к барнаульским партийцам, Наталья Орлова подчеркнула важность создания партийных приемных на местах.

— Опыт Барнаула по созданию районных общественных приёмных партии не просто позитивный, а абсолютно правильный. Чем больше таких площадок для встреч с людьми и открытого разговора с ними появятся, тем больше будет пользы. Это и есть работа с людьми, работа для людей: каждый житель города может, проходя мимо, зайти в общественную приемную партии. Людей нужно слышать, людям нужно помогать — это и есть основная цель партии «Единая Россия», — отметила Наталья Орлова.

В свою очередь Вячеслав Франк заверил, что в ближайшее время общественные приемные «Единой России» откроются в Железнодорожном, Индустриальном и Ленинском районах города.

Вячеслав Франк и Наталья Орлова. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

— Сегодня мы открыли уже вторую общественную приемную городского отделения партии «Единая Россия». На этот раз в одном из старейших районов в городе — Октябрьском. В каждом районе Барнаула мы откроем общественные приемные. Мы считаем, что приёмные — это площадки для встреч, общения и генерации идей. Подчеркну, нам важно общение с нашими избирателями и нам важно слышать людей и узнавать то, что нужно им. Все идеи, которые возникнуть в стенах наших общественных приёмных, мы будем аккумулировать в городской бюджет. Он — бюджет — должен стать по-настоящему народным и тратить его нужно ровно туда, куда жители Барнаула считают важным и нужным, — подчеркнул Вячеслав Франк.

Напомним, в январе секретарь городского отделения Вячеслав Франк на городской конференции выступил с инициативой открытия в каждом из пяти районов Барнаула партийных пространств для единомышленников. Общественные приемные «Единой России» в Октябрьском (ул. Союза республик, 34) и Центральном (пр. Социалистический, 63) районах открыты по будням с 9.00 до 18.00.