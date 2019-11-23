Наталья Ветлицкая вспомнила ужасное путешествие из Бийска в Барнаул

Сейчас артистам непонятно, как можно из какого-нибудь Бийска ехать в Барнаул на холодном «уазике», без сидений, на облезлых табуретках. Ледяные концертные залы… Публика в зале сидит в шубах, шапках, а ты раздетый.

В Магадане была жуткая гостиница, где все было сплошь облеплено тараканами — все кишело ими так, что невозможно было сесть на стул. Клопы были в Молдавии.

В Казахстане, по-моему, была невыносимая жара, температура за 40 и никаких кондиционеров, невозможно было просто спать. И мы мочили простыни, клали на себя, пока они не высыхали…