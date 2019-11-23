Наталья Ветлицкая вспомнила ужасное путешествие из Бийска в Барнаул

Наталья Ветлицкая,
певица:
Сейчас артистам непонятно, как можно из какого-нибудь Бийска ехать в Барнаул на холодном «уазике», без сидений, на облезлых табуретках. Ледяные концертные залы… Публика в зале сидит в шубах, шапках, а ты раздетый.
В Магадане была жуткая гостиница, где все было сплошь облеплено тараканами — все кишело ими так, что невозможно было сесть на стул. Клопы были в Молдавии.
В Казахстане, по-моему, была невыносимая жара, температура за 40 и никаких кондиционеров, невозможно было просто спать. И мы мочили простыни, клали на себя, пока они не высыхали…
Также звезда 1990-х рассказала, зачем вышла замуж за певца Евгения Белоусова.
Наталья Ветлицкая,
певица:
У нас не было с ним отношений, как у супружеской пары. Просто такой авантюризм — мол, а давай! Сейчас бы это назвали пиар-ходом. Ситуация сложилась так, что ему нужен был брак, а я решила поддержать друга. Хотя все думают, что было по-другому. Но люди часто додумывают то, чего нет.