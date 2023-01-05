5 января
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Жизнь

«Натащим грязь». Бийчане требуют врачей скорой надевать бахилы, а медики против

Многие жители Бийска требуют, чтобы врачи скорой помощи надевали бахилы. Из-за этого между медиками и пациентами часто происходят недопонимания, — пишет «Бийский рабочий».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

В современном законодательстве РФ нет нормативно-правовых актов, обязывающих врачей скорой помощи надевать бахилы, заходя домой к пациенту. Однако это не мешает бийчанам требовать от врачей «соблюдения чистоты».

Они настойчиво просят медиков надевать бахилы. А если их нет, выдают большие пакеты из-под продуктов.

«Если кому помощь нужна, даже если дома очень чисто, просят — проходите скорее. И это нормально. А бывает, когда и у порога обслуживаем, потому что дальше пройти нельзя — «натащим грязь», — сокрушается фельдшер Наталья Диго.

Доктора настаивают, что медлить с оказанием помощи нельзя. Нередки ситуации, когда счет идет на минуты, а требования пациентов надеть бахилы его только отнимают.

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