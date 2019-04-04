Зачем создали НАТО и почему у это организации всегда плохие отношения с Россией

Объединение западных стран в НАТО, 4 апреля 1949 года, началось с угрозы, которая «исходила» от Советского Союза. После распада Союза, несмотря на попытки с обеих сторон, российско-натовские отношения не намного улучшились. Почему у России и НАТО не получается «дружить» — в материале altapress.ru.

О создании НАТО

Организацию Североатлантического договора создали 4 апреля 1949 года. Первичная, но не единственная задача, которую перед собой ставил военно-политический блок — защита от советской угрозы, пишут РИА Новости. НАТО возникло в ответ на советскую блокаду Западного Берлина, сообщает американский политолог Мэри Элиз Сарот в интервью Газете.ру.

При создании союзники заявляли о борьбе с возрождением нацизма и обеспечение роста политической интеграции Европы. Первыми вступили в альянс США, Франция, Бельгия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Люксембург, Исландия, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Государства-участники связаны друг с другом договором.

Отрывок из 1-й статьи Североатлантического договора:

Договаривающиеся стороны обязуются <…> мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН.

Отрывок из 5 статьи Североатлантического договора:

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону

НАТО открытые источники в интернете.

Варшавский договор и угроза российской безопасности

В 1955 году, спустя 6 лет после создания военного блока, Советский союз и страны Центральной и Восточной Европы (кроме Югославии), тоже объединились — в Организацию Варшавского договора (ОВД). Такой шаг был своеобразным ответом на военную угрозу НАТО. За год до этого Советский Союз подавал заявку на вступление в западный альянс. Но в НАТО СССР не пустили.

Уже после распада Организации Варшавского Договора, Россия и западный альянс периодически предпринимали попытки сближения. Например, в 1997 году они организовали Совместный постоянный совет «Россия-НАТО», а спустя 4 года в российской столице открылось Информационное бюро НАТО, в 2002-м — военное представительство, начал работу Совет Россия-НАТО.

Отношения между странами периодически осложняются. Расширение военно-политического блока НАТО на восток у России вызывает недоверие. Организация Североатлантического договора неоднократно применяла военную силу в решении международных конфликтов. Еще во время существования СССР был западный блок действовал жестко и иногда радикально — как в случае с бомбардировкой Югославии.

В центре Барнаула прошел митинг против участия войск НАТО в параде Победы. Олег Богданов

Расширение НАТО

В составе Организации Североатлантического договора 29 суверенных стран Европы и Северной Америки. Со времени создания она расширилась в 5 раз.

Около 20 000 военнослужащих принимают участие в деятельности Организации Североатлантического договора по всему миру: на данный момент операции ведутся в Афганистане, Косово и Средиземноморье и Турции. Участвует НАТО и в деятельности Африканского союза и осуществляет воздушное патрулирование над балтийскими государствами,сообщается на сайте НАТО.

По заявлению самой организации, каждое решение альянса принимается консенсусом, где все союзники имеют равные права голоса, что несколько идет вразрез текущим положением дел. Спутник пишет, что НАТО все больше становится похож на американский проект.

В 2014 году страны западного Альянса решили тратить на оборону 2% от своего ВВП. Такой показатель они хотят достигнуть к 2024 году, сообщает euronews.com. Характер этой договоренности — рекомендательный, это отражается прежде всего в цифрах. Правило 2% соблюдается далеко не всеми странами-участницами. Некоторые из них, критически нарушают это условие: США отдают на оборону 3,57% своего ВВП, Греция — 2,36%, Великобритания — 2.12%.