Компания Нaton Credit оказывает профессиональную помощь при оформлении кредитных продуктов любого типа в исключительно законодательном поле. Фирма работает в данной сфере деятельности далеко не первый год и собрала штат опытных специалистов. У компании налажены партнерские отношения с более, чем 5 десятками крупных финансовых структур столицы, которые занимают ведущие позиции в рейтингах.

Установленные доверительные отношения позволяют брокеру помогать получать займы в сжатые сроки на максимально выгодных для клиента условиях. При этом, доступен полный цикл услуг в сфере оформления кредитных продуктов, начиная от подбора подходящего, заканчивая участием в подписании договора и консультированием по всем вопросам.

Конкурентные преимущества Нaton Credit

Фирма работает по понятному и абсолютно прозрачному принципу, оказывая услуги финансового консалтинга на высшем уровне. Брокер регулярно совершенствует свой сервис и в настоящий момент на официальном сайте предлагает воспользоваться удобным калькулятором для расчёта предварительных условий получения кредита.

Обратившись к брокеру , клиент получает следующие преимущества:

Индивидуальный подход к вопросу. Специалисты всегда исходят из интересов клиента , чем и завоевали доверие аудитории. Снижение процентной ставки до минимально возможного уровня. Брокер не ставит никаких ограничений по отношению кандидатуры заемщика , кроме возраста ( от 21 до 65) и наличия гражданства России. Фирма готова работать с клиентами с плохой кредитной историей и с теми , кому уже отказали банки. Минимальный пакет документов. Все , что вам потребуется — паспорт и СНИЛС. Заключение займа происходит без дополнительного страхования банковского продукта. Если от него отказаться не выходит , брокер обязуется вернуть потраченные на страховку деньги , что , иногда доходит вплоть до 20 процентов от всей суммы кредитования. Нaton Credit поможем получить кредит неофициально трудоустроенным людям. Для получения кредита не понадобится подтверждать реальный доход.

Брокер оказывает исчерпывающую информационную поддержку клиентам, повышая их финансовую грамотность и защищая от проблем с банками.

Как происходит сотрудничество с Нaton Credit

Заявка на помощь в процессе получения кредитного продукта оформляется на сайте. Специалисты проводят детальный анализ ситуации, и исходя из пожеланий клиента подбирается оптимальный банковский продукт.

Обратите внимание, что фирма Нaton Credit максимально честна с клиентом. Обладая широкой клиентской базой, брокер не стремится оформить каждый поступивший заказ. Изначально специалисты анализируют ситуацию, определяют, могут ли быть полезными в том или ином случае. Именно поэтому предоплата не взимается. Расчёт происходит только по факту одобрения кредитной заявки и подписания договора. Сотрудничество с Нaton Credit — гарантия надежности и соблюдения интересов клиента.

Справка

ООО «ХАТОН ГРУПП» (115230, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 42, стр.1, офис 5231) кредитный брокер, являющейся официальным партнером кредитных организаций, предоставляющих займы и кредиты на основании действующего законодательства РФ. (Лицензии: АО «Банк ЖилФинанс» — № 3138, АО ЮниКредит Банк — № 1, ПАО «Совкомбанк» — № 963, ПАО «Татфондбанк» — № 3058, ПАО АКБ «Металлинвестбанк» — № 2440, АО «Райффайзенбанк» — № 3292, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) — № 2306, ПАО «ТрансКапиталБанк» — № 2210, АО «АБ «Россия» № 328, ООО Национальная фабрика ипотеки № 3403, ПАО Банк Зенит № 3255, АО «КБ ДельтаКредит» № 3338, ПАО Банк «ФК Открытие» № 2209, ПАО КБ «Восточный» № 1460, ПАО АКБ «Связь-Банк» № 14710, АО КБ «Интерпромбанк» № 3266, ПАО «АК БАРС» Банк № 2590, «Газпромбанк» (Акционерное общество) № 354, ПАО «Почта Банк» № 650, АО «Россельхозбанк» № 3349, ПАО Московский кредитный банк № 1978, АКБ Российский капитал (ПАО) № 2312, АО Банк «Развитие Столица» № 3013, ПАО «БИНБАНК» № 323, ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» № 53, АО Норвик Банк № 902, АКБ Держава № 2738, ООО «Первый Клиентский Банк» № 3436, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № 2275, Банк ВТБ (ПАО) № 1000). Окончательные условия по кредиту зависят от финансового положения заемщика, возраста, семейного положения, финансовой дисциплины и других обстоятельств. Окончательное решение по кредиту принимается кредитной организацией на основании предоставленных оригиналов документов в соответствии с кредитной политикой кредитной организации.