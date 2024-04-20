Национальный День донора - 20 апреля. Благодарственные поздравления в прозе, стихах и смс

День донора приурочен к великому медицинскому событию — в 1832 году было впервые произвели успешное переливание крови, спасшее жизнь роженице. Донором для молодой мамы стал ее любящий супруг. Ежегодно в донорской крови нуждаются более полутора миллионов россиян и всем им доноры дарят шанс на выздоровление.

Специально для этого праздника altapress.ru сделал подборку благодарственных поздравлений для доноров.