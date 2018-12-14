Причитания, розги и каравай: как в Наумов день детей отправляли учиться грамоте

Наумов день: народные традиции 14 декабря
В Наумов день детей приводили к учителям, как правило, отставным служивым или дьячкам, пишет kakoj-segodnja-prazdnik.com.
Матерям, которые впервые приводили ребенка к учителю, полагалось громко причитать и плакать. Ведь они знали, что учение сопровождается наказаниями. Матери просили сильно не ругать чад, но в первый же день учеников для острастки полагалось несколько раз ударить розгами. А дети должны были беспрекословно подчиняться наставнику.
Утром в день пророка Наума всей семьей шли в церковь. Священники благословляли детей на учебу.
За первый урок учителя благодарили вышитым полотенцем и караваем хлеба, пишет mzgazeta.ru.
Кто такой пророк Наум?
О жизни святого пророка Наума практически ничего не известно, сообщает days.pravoslavie.ru. Он родом из Галилеи, жил в 7 веке до Рождества Христова.
Святой Наум написал книгу с предсказанием гибели ассирийского города Ниневии за беззакония. Это пророчество исполнилось, пишет wco.ru. Ниневию разрушили около 600 года до Рождества Христова.