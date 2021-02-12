Навальный пригрозил удалить судью и повздорил с журналистами

В июне, как сообщал «Рамблер», Навальный назвал голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести людей, которые снялись в ролике RT о голосовании по поправкам в Конституцию России, в том числе участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Некоторое время спустя Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о клевете в отношении ветерана. Сегодня проходит заседание суда по этому делу.
«Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда!» — заявил Навальный судье в ходе него и получил очередное замечание.
Во время заседания суда 5 февраля Навальный заявил, что дело в отношении него сфабриковали продажные журналисты RT.
Главный редактор издания Маргарита Симоньян это опровергла и пригрозила обращением к юристам.