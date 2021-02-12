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12 февраля
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Жизнь

Навальный пригрозил удалить судью и повздорил с журналистами

Алексей Навальный (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) пригрозил удалить судью из зала. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
@shikonkarate

В июне, как сообщал «Рамблер», Навальный назвал голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести людей, которые снялись в ролике RT о голосовании по поправкам в Конституцию России, в том числе участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Некоторое время спустя Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о клевете в отношении ветерана. Сегодня проходит заседание суда по этому делу.

«Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда!» — заявил Навальный судье в ходе него и получил очередное замечание.

Во время заседания суда 5 февраля Навальный заявил, что дело в отношении него сфабриковали продажные журналисты RT.

Главный редактор издания Маргарита Симоньян это опровергла и пригрозила обращением к юристам.

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