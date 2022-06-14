15 июня
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Жизнь

Навального перевели в колонию строгого режима

Оппозиционного политика Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове Владимирской области в колонию строгого режима, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Об этом пишет ТАСС.

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Тюрьма
СС0

В какую именно колонию отправили заключенного — не сообщается. Перевод связан с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

По словам Михайловой, защита навестит Навального в новом месте отбытия наказания, как только выяснит, где именно он находится. По некоторым данным, это ИК-6 «Мелехово».

Согласно законодательству, место этапирования не разглашается в целях безопасности, родственникам сообщают необходимые данные уже после прибытия заключенного в конечную точку, добавляет РИА Новости.

Отметим, что в начале года Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.

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