Навального тяжелом состоянии все же вывезли из Омска в Германию

Самолет вылетел из Омска около 8.00 по местному времени (5.00 мск). Машине реанимации доставили блогера, находящегося в коме, прямо к борту самолету. Транспорт следовал до аэровокзала в сопровождении полиции.
По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 совершает рейс из Омска в берлинский аэропорт Шенефельд.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое.