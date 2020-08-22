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Жизнь

Навального тяжелом состоянии все же вывезли из Омска в Германию

Медицинский авиалайнер с бригадой немецких медиков, прибывший в РФ для транспортировки Алексея Навального, вылетел из Омска в Германию, пишет Газета.ru.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Самолет вылетел из Омска около 8.00 по местному времени (5.00 мск). Машине реанимации доставили блогера, находящегося в коме, прямо к борту самолету. Транспорт следовал до аэровокзала в сопровождении полиции.

По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 совершает рейс из Омска в берлинский аэропорт Шенефельд.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое.

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