Наваратри 2019: что за праздник и зачем верующие на 9 дней отказываются от секса и лжи

В 2019 году осенний Наваратри начинается 29 сентября. Это важный индуистский праздник, который отмечают в течение 9 дней. В это время верующие стараются уделять время самосовершенствованию. Рассказываем, в чем смысл и как празднуют Наваратри 2019.

Наваратри 2019

Наваратри — древний индийский праздник, который бывает два раза в году — весной и осенью. В переводе с санскрита название «Наваратри» означает «девять ночей», сообщает портал satyam-shivam-sundaram.org.

Наваратри — особое время, отведенное для почитания Шакти — Божественной Матери — во всех ее проявлениях, уточняет devrahababa.com. Праздник также олицетворяет победу светлых сил над тьмой.

Праздник Наваратри отмечают на стыке сезонов, во время больших изменений в природе. Его считают подходящим временем для очищения от негатива, начала новых дел и духовных практик — молитвы, медитации, поста.

Индия. Религия. Светильник СС0

Во славу богини верующие могут выбрать себе определенную практику-аскезу и соблюдать ее во время Наваратри:

аскеза тела ( варианты — физические нагрузки , чистота теле и одежды , отказ от сексуальных наслаждений , паломничества в священные места);

варианты — физические нагрузки чистота теле и одежды отказ от сексуальных наслаждений паломничества в священные места); аскеза речи ( отказ от лжи , от крика , решение не перебивать собеседника и прочее);

отказ от лжи от крика решение не перебивать собеседника и прочее); аскеза ума ( контроль эмоций и чувств , самообразование и так далее);

контроль эмоций и чувств самообразование и так далее); пожертвования;

участие или проведение ритуалов и т.д.

Аскезу нельзя путать с самоистязанием. Она должна быть естественной и приносить радость, уточняет astrolila.ru.