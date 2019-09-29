Наваратри 2019: что за праздник и зачем верующие на 9 дней отказываются от секса и лжи

Наваратри 2019
Наваратри — древний индийский праздник, который бывает два раза в году — весной и осенью. В переводе с санскрита название «Наваратри» означает «девять ночей», сообщает портал satyam-shivam-sundaram.org.
Наваратри — особое время, отведенное для почитания Шакти — Божественной Матери — во всех ее проявлениях, уточняет devrahababa.com. Праздник также олицетворяет победу светлых сил над тьмой.
Праздник Наваратри отмечают на стыке сезонов, во время больших изменений в природе. Его считают подходящим временем для очищения от негатива, начала новых дел и духовных практик — молитвы, медитации, поста.
Во славу богини верующие могут выбрать себе определенную практику-аскезу и соблюдать ее во время Наваратри:
- аскеза тела (варианты — физические нагрузки, чистота теле и одежды, отказ от сексуальных наслаждений, паломничества в священные места);
- аскеза речи (отказ от лжи, от крика, решение не перебивать собеседника и прочее);
- аскеза ума (контроль эмоций и чувств, самообразование и так далее);
- пожертвования;
- участие или проведение ритуалов и т.д.
Аскезу нельзя путать с самоистязанием. Она должна быть естественной и приносить радость, уточняет astrolila.ru.