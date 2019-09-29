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Жизнь

Наваратри 2019: что за праздник и зачем верующие на 9 дней отказываются от секса и лжи

В 2019 году осенний Наваратри начинается 29 сентября. Это важный индуистский праздник, который отмечают в течение 9 дней. В это время верующие стараются уделять время самосовершенствованию. Рассказываем, в чем смысл и как празднуют Наваратри 2019.

Индия. Женщина. Плечи
Индия. Женщина. Плечи
СС0

Наваратри 2019

Наваратри — древний индийский праздник, который бывает два раза в году — весной и осенью. В переводе с санскрита название «Наваратри» означает «девять ночей», сообщает портал satyam-shivam-sundaram.org.

Наваратри — особое время, отведенное для почитания Шакти — Божественной Матери — во всех ее проявлениях, уточняет devrahababa.com. Праздник также олицетворяет победу светлых сил над тьмой.

Праздник Наваратри отмечают на стыке сезонов, во время больших изменений в природе. Его считают подходящим временем для очищения от негатива, начала новых дел и духовных практик — молитвы, медитации, поста.

Индия. Религия. Светильник
Индия. Религия. Светильник
СС0

Во славу богини верующие могут выбрать себе определенную практику-аскезу и соблюдать ее во время Наваратри:

  • аскеза тела (варианты — физические нагрузки, чистота теле и одежды, отказ от сексуальных наслаждений, паломничества в священные места);
  • аскеза речи (отказ от лжи, от крика, решение не перебивать собеседника и прочее);
  • аскеза ума (контроль эмоций и чувств, самообразование и так далее);
  • пожертвования;
  • участие или проведение ритуалов и т.д.

Аскезу нельзя путать с самоистязанием. Она должна быть естественной и приносить радость, уточняет astrolila.ru.

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