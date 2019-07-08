Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Навести порядок с багажом в Шереметьево обещают к середине августа

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево улучшится к концу июля и будет исправлена к середине августа, сообщает пресс-служба министерства.

Шереметьево.
Шереметьево.
wikimedia.org

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа», — сказал Дитрих.

В Шереметьево сообщили, что для улучшения ситуации проводят перераспределение багажа в терминалы и оптимизируют работу самой багажной системы.

Планируется принять на работу порядка 400 человек, пишет polit.ru.

Генпрокуратура с 1 июля проводит проверку в связи с систематическими проблемами с выдачей багажа в Шереметьево.

Пассажиры начали жаловаться на проблему с выдачей багажа в Шереметьево в конце мая. Они сообщали, что ждали свой багаж по несколько часов. Коллапс вызван кадровыми проблемами — из-за сокращения зарплат из аэропорта массово увольняются грузчики.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость