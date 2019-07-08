Навести порядок с багажом в Шереметьево обещают к середине августа

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа», — сказал Дитрих.
В Шереметьево сообщили, что для улучшения ситуации проводят перераспределение багажа в терминалы и оптимизируют работу самой багажной системы.
Планируется принять на работу порядка 400 человек, пишет polit.ru.
Генпрокуратура с 1 июля проводит проверку в связи с систематическими проблемами с выдачей багажа в Шереметьево.
Пассажиры начали жаловаться на проблему с выдачей багажа в Шереметьево в конце мая. Они сообщали, что ждали свой багаж по несколько часов. Коллапс вызван кадровыми проблемами — из-за сокращения зарплат из аэропорта массово увольняются грузчики.