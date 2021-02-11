«Навозные жуки», «Хрень», «Лошара»: эти и другие обращения советника губернатора к людям проверит прокуратура

В прокуратуру Орловской области пожаловались на советника губернатора по СМИ Сергея Лежнева, которого обвинили в оскорблении жителей, сообщают « Орловские новости ».

Заявление в прокуратуру написал орловский активист Василий Паскару. Он попросил провести проверку по фактам возможных нарушений административного и уголовного кодексов в части оскорбления граждан.

«Помимо всего прочего Паскару просит прокурора дать правовую оценку и самому губернатору Андрею Клычкову, который, по его мнению, бездействует в данной ситуации», — отмечает издание.

В качестве примера оскорблений Паскару рассказал про реакцию советника на критику ремонта улицы — жителей назвали «навозными жуками».

Орловскую журналистку чиновник назвал «хренью». Фельдшера скорой помощи обозвал «балаболом», «пустобрехом», «нигилистом» и «полным неучем», а также обвинил в «продажности», «тупом дилетантизме» и «злонамеренной лжи».

Кстати, ранее фельдшер заявил, что подаст в суд на чиновника за клевету, а также за оскорбление чести и достоинства. Сейчас по этому делу проводят лингвистическую экспертизу.

«Споря с орловцем в сети о вояже Клычкова в Петербург якобы на частном самолете, назвал своего оппонента „упырем“ и „лошарой“», — привел активист еще один пример.

Припомнили Лежневу и инцидент с фотографом Дмитрием Жумиком. В декабре 2020 года сообщили, что чиновник якобы угрожал ему и даже вызвал «на стрелку».

После советник пояснил, что фотограф первый позвал его «на стрелку». При этом Жумик отметил в соцсетях, что после услышанного от Лежнева не рискнул выйти на встречу с чиновником.

Как уточняет «Орелtimes», фотограф написал заявление в региональную прокуратуру, в котором сообщил об угрозах.

«В начале 2021 года Лежнев С.В., используя ненормативную лексику и угрозы убийства, угрожал расправой орловскому фотографу, который написал комментарий в социальной сети. Таким образом, на протяжении многих лет не дана правовая оценка действиям Лежнева С.В., как со стороны самого Губернатора Орловской области Клычкова А.Е., так и со стороны Прокуратуры Орловской области», — говорится в документе.

Издание отмечает, что обращение Паскару уже приняли к рассмотрению в прокуратуре, где и установят наличие или отсутствие правонарушений.