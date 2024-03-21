21 марта
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Жизнь

Навруз — 2024. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Навруз — празднование начала весны и прихода нового года, также называемый Персидский Новый год. Навруз отмечается в день весеннего равноденствия как государственный праздник в тюркоязычных странах. Также его празднуют в некоторых автономиях Российской Федерации. Altapress.ru подготовил теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Навруз в АлтГУ.
Навруз в АлтГУ.
Анна Зайкова

Поздравления с Наврузом в прозе

Поздравляю со светлым праздником Навруз! Пусть этот замечательный день унесет из жизни все плохое, а принесет только улыбки, смех и множество хороших моментов в жизни. Мирного неба над головой, верных друзей, спокойствия и благополучия!

В замечательный праздник Навруз впустите в свое сердце весну! Пусть ваша жизнь будет подобна этой удивительной поре года, в которой все молодо, все расцветает и радует своими плодами. Желаю вашему дому благополучия, уюта и тепла. Не грустите и не сожалейте, будьте счастливы и чисты душой и помыслами.

Со светлым праздником! Пусть Навруз принесет в ваш дом и в вашу жизнь благодать, светлые надежды и приятные перемены! Пусть впереди вас ждет много хорошего! Благополучия вашего дому и всем близким!

Поздравления с Наврузом в стихах

С праздником Навруз, друзья!
Пусть соберется вся семья.
Здоровья всем, любви, тепла,
Пусть светит солнышко всегда!

Желаю счастья в каждый дом,
Богатства, радости во всем,
Душа чтоб щедрою была,
А в сердце не было бы зла!

Древний, добрый и прекрасный
Праздник радости, весны,
Это день тепла и счастья,
Праздник мира и любви.

Поздравляю в этот новый,
Чистый, полный солнцем день,
И желаю вам здоровья,
Много денег и друзей!

Пусть Навруз Вам принесет
Как весенний Новый год
Много счастья и добра,
Света, радости, тепла,
Позитива, процветания,
Оптимизма, понимания,
Мира и благополучия —
Всего в жизни наилучшего!

Поздравления с Наврузом в смс

Сегодня празднуем Навруз!
Пускай обид исчезнет груз,
В душе поселится весна,
Пусть счастье принесет она,
Не будет времени грустить
И станет радостнее жить.
Дела отлично пусть идут,
А дом наполнит пусть уют.

Наступил Навруз Байрам.
Я желаю счастья вам,
Процветанья год от года,
Колоссального дохода,
И поддержки от знакомых,
И любви под крышей дома,
Понимания, достатка,
Жизни радостной и сладкой!

С Наврузом поздравляю
В чудесный день весны
И счастья вам желаю,
Любви и теплоты.

Пусть будут все здоровы,
Родные и друзья.
Пусть принесет год новый
Побольше вам добра.

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