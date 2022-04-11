Найден способ омоложения клеток на 30 лет

Британские исследователи нашли способ омоложения кожи человека на 30 лет, поворачивая вспять старение клеток без потери их ключевых функций.

Ученые смогли частично восстановить функции старых клеток, а также привести молекулярные показатели биологического возраста в более «молодое» состояние. Таких результатов удалось добиться с помощью баланса между перепрограммированием клеток и сохранением основной клеточной деятельности, пишет Lenta.ru.

Показатели клеточного возраста основывались на нескольких параметрах: эпигенические часы (совокупность эпигенетических меток ДНК) и транскриптом (совокупность всех генов, синтезируемых клеткой). Исходя из этих показателей перепрограммированные клетки оказались на 30 лет моложе своего биологического возраста.

Ученые уверены — эта работа открывает широкие терапевтические возможности.

Выводы работы описаны в журнале eLife.

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