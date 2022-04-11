11 апреля
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Жизнь

Найден способ омоложения клеток на 30 лет

Британские исследователи нашли способ омоложения кожи человека на 30 лет, поворачивая вспять старение клеток без потери их ключевых функций.

Плакат "Молодежь - на лыжи".
Плакат "Молодежь - на лыжи".
ССО.

Ученые смогли частично восстановить функции старых клеток, а также привести молекулярные показатели биологического возраста в более «молодое» состояние. Таких результатов удалось добиться с помощью баланса между перепрограммированием клеток и сохранением основной клеточной деятельности, пишет Lenta.ru.

Показатели клеточного возраста основывались на нескольких параметрах: эпигенические часы (совокупность эпигенетических меток ДНК) и транскриптом (совокупность всех генов, синтезируемых клеткой). Исходя из этих показателей перепрограммированные клетки оказались на 30 лет моложе своего биологического возраста.

Ученые уверены — эта работа открывает широкие терапевтические возможности.

Выводы работы описаны в журнале eLife.

Ранее исследователи назвали самую пьющую страну.

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