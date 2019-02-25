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25 февраля
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Жизнь

Найден вирус, который пожирает заряд мобильного телефона

Специалисты по кибербезопасности обнаружили вирус DrainerBot, который расходует интернет-трафик и заряд мобильных устройств на Android.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Вредоносный код встроен в сотни мобильных приложений. Они запускают на устройствах скрытую рекламу, в основном видеоролики.

Постоянная работа таких программ потребляет до 10 гигабайт интернет-трафика в месяц. Также устройство быстро теряет заряд, даже если вредное приложение не запущено.

Пользователь может никогда не узнать о заражении своего гаджета, так как объявления не демонстрируются на экране. Среди зараженных приложений исследователи назвали Solitaire: 4 Seasons (Full), VertexClub, Perfect365, Touch 'n' Beat — Cinema и Draw Clash of Clans.

По словам специалистов, каждого владельца Android-устройства должны насторожить нагревание гаджета и быстрое расходование его заряда. Опасными признаками также названы замедление работы или частые перезагрузки устройства и большой объем обработки данных, пишет Лента.ру.

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